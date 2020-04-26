Экс-тренер Кокорина: он состоявшийся футболист для игры в Европе

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах нападающего «Зенита» Александра Кокорина заиграть в ведущем европейском чемпионате.
Экс-тренер Кокорина: он состоявшийся футболист для игры в Европе
  • © ФК «Сочи»

«Он состоявшийся футболист для ведущих чемпионатов Старого Света. Если у Кокорина есть желание, почему бы не рискнуть? А когда он потом поедет в Италию? В 31 год? Спортивная жизнь ведь очень непредсказуема. Завтра ты можешь получить травму, и на этом всё будет кончено. У Саши сейчас есть последний шанс уехать в Европу. Я не могу залезть к нему в голову. Мы можем только гадать, какой вариант для себя он выберет», — заявил Силкин в интервью RT.

Ранее Хохлов посоветовал Кокорину уехать в сильный европейский чемпионат.

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