Экс-тренер Кокорина: он состоявшийся футболист для игры в Европе

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах нападающего «Зенита» Александра Кокорина заиграть в ведущем европейском чемпионате.

«Он состоявшийся футболист для ведущих чемпионатов Старого Света. Если у Кокорина есть желание, почему бы не рискнуть? А когда он потом поедет в Италию? В 31 год? Спортивная жизнь ведь очень непредсказуема. Завтра ты можешь получить травму, и на этом всё будет кончено. У Саши сейчас есть последний шанс уехать в Европу. Я не могу залезть к нему в голову. Мы можем только гадать, какой вариант для себя он выберет», — заявил Силкин в интервью RT.

Ранее Хохлов посоветовал Кокорину уехать в сильный европейский чемпионат.