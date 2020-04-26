Экс-тренер «Динамо» о Кокорине: уезжать в Европу нужно прямо сейчас

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов посоветовал нападающему «Зенита» Александру Кокорину как можно быстрее уезжать в сильный европейский чемпионат.

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо не мешкая идти к этой цели. В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь всё сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30—31 его уже могут и не позвать», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хохлов оценил шансы Кокорина заиграть в Италии.