Экс-тренер «Динамо» о Кокорине: уезжать в Европу нужно прямо сейчас

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов посоветовал нападающему «Зенита» Александру Кокорину как можно быстрее уезжать в сильный европейский чемпионат.
Экс-тренер «Динамо» о Кокорине: уезжать в Европу нужно прямо сейчас
  • РИА Новости

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо не мешкая идти к этой цели. В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь всё сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30—31 его уже могут и не позвать», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хохлов оценил шансы Кокорина заиграть в Италии.

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