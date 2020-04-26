Хохлов оценил шансы Кокорина заиграть в Италии

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии.

«Кокорин — нападающий очень высокого уровня. Если поступит устраивающее его предложение, он вполне будет готов уехать в Европу. Ходит немало слухов об Италии, но мне кажется, что ему больше подошёл бы испанский или английский чемпионат. В Серии А играть действительно тяжело. Многие команды там делают ставку в первую очередь на оборону, проявить себя форвардам куда тяжелее. Да и больше удовольствия он получит, выступая в АПЛ или Примере», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу.