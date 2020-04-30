Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов от имени своего клиента заявил, что футболист готов самолично компенсировать издержки за ремонт автомобиля телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

«Ещё в ходе предварительного следствия, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей по делу, в декабре 2018 года со стороны Мамаева был осуществлён именной денежный перевод на сумму 200 тыс. рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чём Ушакова была официально уведомлена через следователя и своего представителя. Но такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам она не воспользовалась. Мамаев подтверждает, что и в настоящее время готов единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», — цитирует заявление адвоката «Спорт-Экспресс».

Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.

Ранее телеведущая объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева.