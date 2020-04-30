Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

Короткая ссылка
Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов от имени своего клиента заявил, что футболист готов самолично компенсировать издержки за ремонт автомобиля телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
  • РИА Новости

«Ещё в ходе предварительного следствия, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей по делу, в декабре 2018 года со стороны Мамаева был осуществлён именной денежный перевод на сумму 200 тыс. рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чём Ушакова была официально уведомлена через следователя и своего представителя. Но такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам она не воспользовалась. Мамаев подтверждает, что и в настоящее время готов единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», — цитирует заявление адвоката «Спорт-Экспресс».

Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.

Ранее телеведущая объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить