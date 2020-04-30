Телеведущая объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева
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«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, потому пошли эти разговоры. Мы удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Я меньше всего люблю суды, но ущерб был нанесён, должна быть компенсация. Удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», — приводит слова ведущей Газета.Ru.
Автомобиль Ушаковой был повреждён в 2018 году во время драки футболистов с водителем ведущей Виталием Соловчуком. Ущерб был оценён в 300 тыс. рублей.
Ранее суд принял иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву.