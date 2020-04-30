Телеведущая объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева

Короткая ссылка
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала о судебном иске в адрес футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в котором она требует компенсацию за ущерб, нанесённый её автомобилю в 2018 году.
Телеведущая объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева
  • © Reuters; Агентство городских новостей «Москва»

«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, потому пошли эти разговоры. Мы удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Я меньше всего люблю суды, но ущерб был нанесён, должна быть компенсация. Удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», — приводит слова ведущей Газета.Ru.

Автомобиль Ушаковой был повреждён в 2018 году во время драки футболистов с водителем ведущей Виталием Соловчуком. Ущерб был оценён в 300 тыс. рублей.

Ранее суд принял иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить