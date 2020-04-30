СМИ: Суд принял иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву

Савёловский районный суд Москвы принял исковое заявление телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой против Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Как сообщает РБК-Спорт, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 6 мая. Ушакова требует компенсации материального ущерба в размере 321 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю.

В октябре 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. В одной из них, произошедшей возле гостиницы «Пекин», пострадал личный водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Телеведущая заявляла, что во время инцидента было разбито стекло её автомобиля, а в салоне были следы крови.

Ранее адвокат прокомментировал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву.