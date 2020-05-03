Чешский тореадор, борец-классик и строитель ГЭС: пять первых главных тренеров ведущих российских футбольных клубов

Вплоть до середины 1930-х годов футбольные клубы СССР спокойно функционировали без главных тренеров, что в наши дни представить невозможно. Но с развитием этого вида спорта всё больше команд стали доверять управление и подготовку игроков отдельным специалистам, которые сами при этом не выходили на поле. RT рассказывает о первых наставниках «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».

Антонин Фивебр («Спартак»)

В 1936 году в советском футболе произошло знаменательное событие — с мая по июль состоялся розыгрыш первого чемпионата СССР по футболу среди клубов, который пришёл на смену первенствам с участием сборных городов и республик. Новая организация соревнований привела к перестройке многих команд, где впервые была введена должность главного тренера. Произошло это и в московском «Спартаке», который возглавил чешский специалист Антонин Фивебр.

Фивебр родился в Праге в 1888 году и сделал себе имя в качестве футболиста в местной «Спарте». Под конец игровой карьеры он оказался в итальянской «Брешии», где стал осваивать тренерское искусство. Когда Фивебр в 1923-м перебрался в Испанию, то уже работал с местными командами исключительно с бровки.

Он оставил свой след в таких командах, как «Эльче», «Овьедо», «Леванте» и «Валенсия», которую сумел вывести в Примеру. Интересно, что одним из основных увлечений Антонина в Испании стала коррида, и он даже пробовал себя в качестве тореодора.

Нестабильная политическая обстановка в Испании в 1930-х побудила Фивебра покинуть страну. Как раз в тот момент, в 1935 году, он получил приглашение от Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту заняться развитием футбола в СССР. Чешский специалист ответил согласием. В его обязанности входило консультировать команды по всей стране и передавать мировой футбольный опыт Советскому Союзу.

В 1936 году Фивебр принял приглашение заодно возглавить «Спартак» в весеннем чемпионате СССР. Дебют чешского тренера получился неудачным — красно-белые были разгромлены ЦДКА со счётом 0:3. Но в итоге «Спартак» закончил короткий турнир с тремя победами, одной ничьей и двумя поражениями, что позволило занять третье место в турнирной таблице. Заодно при Фивебре москвичи успешно стартовали в Кубке СССР, одолев воронежское «Динамо». По проценту одержанных побед чех до сих пор остаётся лучшим тренером-легионером в истории «Спартака».

Долго руководить московским клубом Фивебр не стал. Его ждали в других частях СССР, и дальше он перебрался в ленинградское «Динамо», недолго поработал в Запорожье и Днепропетровске и вернулся в Москву, где короткое время возглавлял «Сталинец». В 1938 году Фивебр вернулся на родину и трудился уже в местных командах, в том числе в трнавском «Спартаке». Москвичей же возглавил Михаил Козлов, который сразу привёл красно-белых в победе в осеннем чемпионате СССР.

Павел Бутусов («Зенит»)

Первый главный тренер «Зенита» Павел Бутусов представлял один из старейших футбольных кланов в стране. Его старший брат Василий был звездой дореволюционного футбола и капитаном сборной на Олимпиаде-1912 в Стокгольме, а младший — Михаил — дважды признавался лучшим игроком года в СССР в своём амплуа. Остальные три брата Павла Бутусова тоже играли в футбол, но их успехи были скромнее.

Бутусов был подающим надежды нападающим петербургского «Унитаса», но его жизнь круто изменила Гражданская война. В 1918 году он оказался на малой родине родителей в Мышкине. Узнав о том, что Красной армии требуются добровольцы, Павел попытался записаться в её ряды, но в военкомате оценили его знания о спорте и велели организовать городской кружок физкультуры. Бутусов справился с заданием и заодно создал футбольный клуб «Гладиатор», в котором продолжил футбольную карьеру. Проявленные тогда организаторские способности очень пригодились молодому спортсмену в будущем.

В 1922-м Бутусов вернулся уже в Ленинград и продолжил играть с братьями в любительском «Пищевике» вплоть до 1928 года, пока травма не вынудила его закончить со спортом. К тому времени Бутусов выучился на инженера-экономиста и смог полностью посвятить себя трудовой деятельности.

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Однако о нём самом как о представителе известной футбольной династии не забыли. В 1935 году Бутусова пригласила терпящая бедствие в городском чемпионате команда Ленинградского металлического завода имени Сталина — прямой предшественник «Зенита». Руководство завода решило, что играющему тренеру Борису Ивину лучше оставаться игроком, а команду должен готовить Бутусов, которому футбольного опыта было не занимать.

Первый «профессиональный», как тогда говорили, тренер начал с места в карьер. Команда ЛМЗ сходу дошла до финала престижного по тем временам Кубка ВЦСПС. В финальном матче против московского «Электрозавода» ленинградцы пропустили единственный мяч на последней минуте. К слову, ворота столичной команды тогда защищал будущий вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин.

Улучшились дела ЛМЗ и в первенстве Ленинграда — однажды «металлисты» даже выдали серию из семи побед подряд. Но концовка розыгрыша получилась не столь удачной, и подопечные Бутусова заняли пятое место. Игроки выразили недоверие тренеру, и он был уволен. Павел продолжил заниматься инженерным делом, много ездил по стране, принимал участие в строительстве Жигулёвской ГЭС, и почти везде, куда его заносила судьба, продолжил развивать футбол, но уже на любительском уровне.

Павел Халкиопов (ЦСКА)

Первый наставник ЦСКА Павел Халкиопов родился в 1905 году в Москве. В юношестве он увлёкся футболом и выступал за клуб Сокольнический кружок лыжников, пока тот не был ликвидирован и не вошёл в состав Опытно-показательной площадки Всевобуча, оказавшейся под покровительством Красной Армии. Халкиопов продолжил играть за армейцев в первенстве Москвы на позиции защитника и в 1932-м даже стал капитаном Центрального дома Красной армии — так к тому времени назывался клуб.

В 1934 году Халкиопов закончил играть, но из команды не ушёл и возглавил её в качестве начальника, а когда в 1936 году ЦДКА вошёл в состав участников первого чемпионата СССР, стал и главным тренером. В весеннем турнире армейцы заняли четвёртое место, что можно было списать на отсутствие опыта как у игроков, так и у тренера. Но осенний чемпионат ЦДКА провалил, финишировав на последней, восьмой строчке. К тому же в 1936 году армейцы вылетели из Кубка СССР уже на стадии 1/16 финала, проиграв пятигорскому «Динамо». Работу Халкиопова признали неудовлетворительной, и по сей день он остаётся одним из худших тренеров ЦСКА по проценту выигранных матчей — он привёл команду всего лишь к пяти победам в 15 играх.

Но в структуре клуба Халкиопов продолжил делать карьеру. Его, выпускника Военной академии имени Фрунзе, в 1938 году назначили руководителем отдела физкультуры и спорта Центрального дома Советской армии. Халкиопов также занимал руководящие должности в Федерации футбола СССР вплоть до своей смерти в 1968 году и некоторое время даже исполнял обязанности председателя президиума Всесоюзной секции хоккея. Халкиопов участвовал в Великой отечественной войне, награждён орденом Красного Знамени.

Павел Халкиопов

© ЦСКА

Алексей Столяров («Локомотив»)

В один год с Халкиоповым родился и первый главный тренер «Локомотива» Алексей Столяров. Свою карьеру футболиста он начинал в родном Санкт-Петербурге, где сначала играл за «Меркур», а потом перешёл в сильнейший клуб города «Динамо», откуда начал привлекаться к играм за сборную СССР. В 1928 году Столяров отправился покорять столицу и также оказался в составе бело-голубых. В 1932-м он стал чемпионом страны в составе сборной Москвы.

На поле Столярова отличала неуступчивость и настоящая жёсткость, которую в нём воспитали занятия классической (теперь она называется греко-римской) борьбой. До сих пор в некоторых источниках Столярова называют победителем Всесоюзной спартакиады в 1928-м в данном виде спорта, хотя это не так — в том году он был признан лучшим левым полузащитником СССР, а среди чемпионов турнира фамилия Столярова не фигурирует.

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В 1935 году Столяров оказался в «Казанке» — команде Казанской железной дороги и предшественнице «Локомотива». Уже в следующем сезоне она была преобразована в полноценный клуб с современным названием, который получил право сразиться за медали первого чемпионата СССР. Хотя у «Казанки» был свой играющий тренер, француз Жюль Лимбек, который одновременно с Фивебром приехал поднимать футбол в молодой стране, руководство нового спортобщества «Локомотив» доверило Столярову подготовку команды к ответственному дебюту.

Первый «машинист» «Локомотива» и сам иногда выходил на поле, но в основном всё-таки руководил командой с бровки, что получалось у него весьма неплохо. С пятого места в весеннем турнире железнодорожники поднялись на четвёртое осенью (уступив чемпиону всего два очка), но настоящий триумф их ждал в первом розыгрыше Кубка СССР. «Локомотив» последовательно победил кунгурское и харьковское «Динамо», ленинградский «Спартак», харьковский «Серп и Молот», ленинградскую «Красную Зарю», а в финале обыграл тбилисское «Динамо».

Интересно, что железнодорожники не сразу получили трофей — первоначально их обязали заново разыграть финал, теперь уже с московским «Динамо», которое пропустило турнир из-за турне по Чехословакии. Но всё-таки это странное решение не вступило в силу.

Несмотря на однозначный успех на тренерском поприще, Столяров на следующий год сдал пост наставника «Локомотива» Лимбеку. «Железнодорожники» больше не выигрывали титулы до 1957-го, когда снова завоевали Кубок СССР. Дальнейшая судьба Столярова после недолгой работы тренером неизвестна. Разные источники утверждают, что он погиб в Москве в промежутке между 1940 и 1944 годами.

Константин Квашнин («Динамо»)

С момента появления московского «Динамо» в 1923 году в команде существовал пост тренера, который занимал кто-то из наиболее одарённых игроков, что не освобождало его от обязанностей выходить на поле и подтверждать свой лидерский статус. Первым главным тренером в современном понимании стал Константин Квашнин. Как и многие уже упомянутые коллеги, он получил свой пост прямо перед дебютным чемпионатом СССР в 1936 году.

Квашнин родился в Москве в 1899-м. С ранних лет он интересовался спортом и перепробовал чуть ли не все дисциплины, которые в начале XX века были популярны среди молодёжи — бокс, борьбу, тяжёлую атлетику, коньки и, конечно же, футбол. Уже в 15 лет Квашнин стал привлекаться в команду Русского гимнастического общества «Сокол» — дальнего прародителя «Спартака». Полузащитник оставался верен команде, сменившей после Октябрьской революции несколько названий, пока в 1928 году не оказался в «Динамо».

С бело-голубыми Квашнин был знаком не понаслышке, но знакомство это оказалось не самым удачным. Именно он, будучи ещё игроком «Красной Пресни», был судьёй в первом матче «Динамо» со своим клубом в 1923 году. В концовке встречи, которая должна была завершиться вничью, Квашнин неожиданно назначил пенальти в ворота ведомственного клуба, причём настолько несправедливый, что вратарь бело-голубых Фёдор Чулков даже не стал пытаться отразить удар и ушёл с поля. Казалось бы, после этого Квашнину был заказан путь в «Динамо», но судьба распорядилась иначе.

Впрочем, полноценно поиграть в новом клубе Квашнин не успел. Почти сразу же он получил тяжёлую травму, которая не позволила оставаться в главной команде. Он ещё мог выходить на поле в матчах дублирующих составов, но основное время стал уделять азам тренерской профессии, а также хоккею с мячом, в котором трижды выигрывал чемпионат страны. Когда к 1935 году стало понятно, что клубам для успешных выступлений нужны самостоятельные тренеры вместо играющих, Квашнин занял пост наставника.

Именно ему было суждено первым выиграть чемпионат СССР среди клубов в качестве тренера. Московские динамовцы феноменально провели весенний турнир, одержав победы во всех шести матчах с общим счётом 22:5.

Осенью же они стали серебряными призёрами, уступив всего очко «Спартаку». Вскоре Квашнин был уволен, но не из-за этой локальной неудачи. В те годы тренеру приходилось отсчитываться не только за результат команды, но и за многое другое, в том числе — бухгалтерию, а за ней футбольный специалист следил не особенно внимательно.

Квашнин не сидел долго без дела — его тут же пригласил к себе «Спартак», с которым он сразу за два года выиграл золотые и серебряные медали чемпионата СССР, а также Кубок страны. Оставил свой след тренер и в московском «Торпедо», с которым тоже завоевал Кубок в 1949 году. Хотя таких титулованных тренеров в те годы надо было ещё поискать, Квашнин спустя три года уступил дорогу более молодым, а сам перешёл на работу в Федерацию футбола РСФСР. Некоторое время он также был директором магазина спорттоваров в Москве. Квашнин прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 83 лет.