Первопроходцы: как сложилась судьба трёх самых юных дебютантов сборной России по футболу

В истории отечественного футбола лишь 15 игрокам удавалось дебютировать в сборной страны в возрасте до 20 лет. Трое из них добились этого ещё во времена Российской империи. Вратарь Лев Фаворский, защитник Михаил Яковлев и нападающий Сергей Филиппов уже в 18—19 лет играли за национальную команду и представляли её на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году.

Лев Фаворский (19 лет, 5 месяцев и 29 дней)

Когда в 2004 году 18-летний Игорь Акинфеев впервые надел футболку сборной России и вышел защищать ворота в матче против Норвегии, он побил рекорд среди самых юных голкиперов-дебютантов в истории национальной команды. Держалось это достижение целых 92 года и всё это время принадлежало Льву Фаворскому — первому вратарю национальной команды, сыгравшему в официальном матче.

Фаворский родился в Москве в 1893 году. Когда он был юношей, страну стало захватывать новое увлечение — английская игра с мячом. Футбольная жизнь в городе ограничивалась периодическими товарищескими матчами, один из которых и подарил Льву путёвку в спорт. Однажды он пришёл на игру команд «Три звёздочки» и «Новогиреево», но встреча оказалась сорвана из-за того, что вратаря первых арестовали за участие в революционном кружке. Будущий рекордсмен вызвался заменить его.

Результат матча не сохранился, но с тех пор 15-летний юноша стал постоянно играть в команде. Вскоре он перешёл в «Братовщину», а с 1910 года уже представлял «Сокольнический клуб спорта» — первый официально зарегистрированный футбольный клуб Москвы и один из учредителей Московской футбольной лиги.

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В 1912 году Россия получила приглашение на Олимпийские игры, в том числе и на футбольный турнир. На попадание в сборную претендовали лучшие игроки Санкт-Петербурга и Москвы, и в итоге было решено провести между ними товарищеский матч. Эта встреча закончилась вничью со счётом 2:2, что только усугубило проблему выбора. Но Фаворский к тому времени уже имел авторитет в футболе, и его выбрали вратарём сборной, хотя ему на тот момент было всего 19 лет.

«Заслуживает похвал вратарь москвичей Фаворский. В его игре видно старание приспособиться к иностранной технике, отсутствуют удары ногой и к каждому мячу применена так называемая хватка», — так писала об игре голкипера петербургская газета «Вечернее время».

Ничем хорошим Олимпиада не закончилась ни для сборной, ни для Фаворского. В первом четвертьфинальном матче россияне встречались с Финляндией и потерпели поражение со счётом 1:2. После этого команда продолжила выступление в утешительном турнире, который никакого утешения не принёс — в следующей игре Германия разгромила сборную России со счётом 16:0. Все мячи залетели в ворота пропустил Фавосркий, так что ему до сих пор принадлежит рекорд самого пропускающего вратаря страны в одном отдельно взятом матче.

После такого провала футболистов выселили с теплохода «Бирма», на котором жили другие участники Олимпиады. Сборная провела ещё один товарищеский матч с Норвегией, в котором снова проиграла, только с уже менее неприятным счётом 1:2. Фаворский принимал участие в нём, после чего устроился матросом на пароход, чтобы вернуться домой.

Спустя две недели в Москву приехала олимпийская сборная Венгрии. Для неё был организован матч с лучшими игроками города, и Фаворский вновь занял место в воротах. Эта игра стала для него последней — в одном из эпизодов 19-летний юноша получил тяжёлую травму колена и покинул поле на носилках под аплодисменты зрителей. После этого с футбольной карьерой Льву пришлось завязать.

Но первый вратарь российской сборной сумел проявить себя в другой сфере. Фаворский поступил на физико-математический факультет Московского университета и занялся наукой. Бывший голкипер стал доктором химических наук и профессором кафедры химии Всесоюзной промышленной академии лёгкой индустрии и Московского полиграфического института. Скончался Фаворский в 1969 году, когда имя Лев уже давно стало ассоциироваться с другим вратарём — Львом Яшиным.

Михаил Яковлев (19 лет и 1 день)

О жизни ещё одного юного футболиста, стоявшего у истоков российской сборной, известно не так много. Михаил Яковлев родился летом 1893 года в Санкт-Петербурге. В 18 лет он стал игроком «Меркура», где выступал на позиции защитника и полузащитника. В 1911 году Яковлев со своим клубом стал чемпионом столицы, а на следующий сезон перешёл в недавно образованный «Унитас», с которым повторил этот весомый для тех времён успех. В петербургской команде он продолжал играть вплоть до 1916 года.

Михаил принимал участие в том самом матче сборных Санкт-Петербурга и Москвы, в котором решалось, кто поедет на Олимпиаду. Результативными действиями он не отличился, но попал в национальную команду. Правда, в первом матче против Финляндии 19-летний юноша не вышел на поле, а его дебют пришёлся на антирекордную игру с Германией. В задачу Яковлева входило сдерживать стремительных немецких нападающих. Справиться с этим не получалось — даже вместе с товарищами из Санкт-Петербурга сыгранности не было, и раз за разом соперники убегали к воротам несчастного Фаворского.

В Стокгольме футболист ещё принял участие в матче с Норвегией, после чего вернулся домой. Но на этом его карьера в сборной не закончилась. В 1913 году всё ещё молодой игрок, теперь уже прочно занявший место защитника, участвовал в товарищеских матчах с приехавшей в Санкт-Петербург сборной Швеции. Он даже присоединился к национальной команде в Москве, куда скандинавы приехали показывать своё мастерство после. В официальную статистику вошёл только один из этих матчей, так что всего на счету Яковлева оказалось три выхода на поле в составе национальной команды.

О том, как сложилась жизнь Яковлева после ухода из футбола, сведений не осталось. Известно лишь, что он скончался в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Сергей Филиппов (18 лет, 11 месяцев и 28 дней)

Такая же судьба постигла другого юного игрока дореволюционной сборной России Сергея Филиппова. Он родился в 1892 году в большой семье санкт-петербургского купца второй гильдии. Четверо из пяти братьев Филипповых играли в футбол, а наибольшего успеха добился младший из них Пётр — будущий лучший правый полузащитник СССР 1928 года и главный тренер «Зенита».

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Сергей начинал карьеру в «Коломяги», которому и посвятил практически всю свою спортивную жизнь, играя на позиции левого нападающего. Сергей четырежды побеждал в чемпионате Петрограда с 1916 по 1920 годы, а также вместе со сборной Санкт-Петербурга выиграл первый чемпионат Российской империи в 1912 году и дошёл до финала второго, результаты которого были впоследствии аннулированы.

В сборную страны юный Филиппов попал ещё в 1911 году. Тогда в Россию на турне приехали английские футболисты, и юному нападающему повезло сыграть в первом в истории матче сборной страны в её современном понимании — до этого страну представляли команды городов или клубов, а среди игроков даже оказывались британские легионеры. Исторический момент оказался испорчен разгромным поражением со счётом 0:11. При этом газеты отмечали, что Филиппов был одним из самых старательных в национальной команде.

В официальную статистику этот матч не вошёл, так что, как и у многих других футболистов, формальный дебют Филиппова пришёлся на стокгольмскую Олимпиаду, где он сыграл в двух матчах. Примечательно, что в национальной команде играл ещё один Филиппов — москвич по имени Александр. В газетах их так и различали по родным городам, чтобы не перепутать. Петербургский не сыграл в товарищеском матче с Норвегией, так что разгромом от Германии его карьера в сборной завершилась.

В детстве Филиппов получил хорошее образование, закончив престижную школу «Петришуле». Он работал инженером на прядильно-ниточном комбинате и вплоть до 1927 года играл в футбол в различных ленинградских любительских командах. Скончался один из самых молодых дебютантов сборной России в родном городе во время блокады.