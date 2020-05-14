«Навсегда останется в сердцах болельщиков»: в «Локомотиве» решили не продлевать контракт с Сёминым

«Локомотив» не станет продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Такое решение было принято на заседании совета директоров клуба. Его место займёт 40-летний серб Марко Николич. По словам одного из руководителей железнодорожников Анатолия Мещерякова, специалисту, который трижды приводил команду к чемпионству, уже предложили перейти на другую должность.

«Желаем Юрию Павловичу сил, здоровья и благополучия»

Информация о возможном уходе Юрия Сёмина из «Локомотива» по окончании срока соглашения появилась в спортивных СМИ несколько дней назад. Однако болельщики железнодорожников до последнего надеялись, что 73-летний специалист всё же сохранит свой пост.

Но на состоявшемся в четверг, 14 мая, заседании совета директоров клуба было принято решение не продлевать с наставником истекающий 31 мая контракт.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Сёмин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива». Желаем Юрию Павловичу сил, здоровья и благополучия», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.



Желаем ему успешной работы и больших побед!https://t.co/hEDS3PhjPW — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 14, 2020

Новым главным тренером команды, как и предполагалось, станет 40-летний серб Марко Николич, до того работавший с сербским «Партизаном», словенской «Олимпией» и венгерским клубом «МОЛ Фехервар», ранее носившим название «Видеотон». Сообщается, что молодой специалист был «единогласно утверждён» на свой пост и приступит к выполнению обязанностей с 1 июня.

Что ждёт в ближайшем будущем Сёмина, пока неизвестно. Сам он в разговоре с RT посоветовал обратиться с данным вопросом к председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.

«Продолжу ли тренерскую карьеру? Я ещё не уволен. Как только это произойдёт — будем думать», — заявил тренер.

В свою очередь, Мещеряков подчеркнул, что опытному специалисту предложили должность в структуре клуба. Также именем Сёмина собираются назвать академию «Локомотива».

«Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почётного главного тренера с соответствующей заработной платой и социальным пакетом. Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые осуществляет клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Решение не продлевать соглашение с тренером Мещеряков связал с необходимостью «смотреть вперёд». По словам председателя совета директоров «Локомотива», клуб ждут очень тяжёлые времена.

«Сейчас нам придётся вытягивать максимальный результат из того, что имеем, и рассчитывать прежде всего на внутренние ресурсы... Поэтому мы посчитали, что клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения — смене главного тренера и приглашению нового специалиста», — добавил Мещеряков.

По информации СМИ, Сёмин уже отверг предложение занять какую-либо почётную должность в клубе. Не совсем ясно, какая судьба ждёт и его помощников: кто из них останется в «Локомотиве», а кто отправится искать другое место работы. Один из членов штаба Юрия Павловича Дмитрий Лоськов признался, что сам находится в неведении.

«Останусь ли в клубе? Я не принимаю решения, сижу на карантине и ни с кем не общаюсь. Предлагали ли мне остаться? Не знаю ничего, ни с кем не связывался, всё читаю в новостях», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В свою очередь, Мещеряков пообещал, что решение по тренерскому штабу в ближайшее время примет и озвучит Кикнадзе. Сам генеральный директор клуба оказался недоступен для комментариев сразу после совета директоров, но, по данным одного из Telegram-каналов, собирается пообщаться с болельщиками в ближайшие дни через YouTube-канал железнодорожников.

«Ситуация не выглядела так, что тренера необходимо срочно убирать»

Решение расстаться с Сёминым вызвало в мире российского футбола серьёзный резонанс. Многие высказались в поддержку тренера, который оставил команду на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В частности, бывший подопечный специалиста экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вердикт совета директоров никак не связан со спортивными результатами.

«Если бы я был руководителем клуба, оставил бы всё как есть. Но пост гендиректора занимает Кикнадзе, и он решает, какие действия предпринимать, чтобы потом отчитываться перед советом директоров. Думаю, это было общее решение. Видимо, внутри назрел конфликт. Безусловно, ситуация не выглядела так, что тренера необходимо срочно убирать, ведь сезон ещё может быть доигран. В данном случае, как говорится, ничего личного, только бизнес. Со стороны ситуация выглядит именно так», — отметил Нигматулин в интервью RT.

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Он также не исключил, что уход Сёмина может «вбить клин» между руководством клуба и болельщиками, и предположил, что Николичу на новом месте будет весьма непросто.

«Для меня он — тёмная лошадка. Николичу после Сёмина будет вдвойне сложнее. Всё-таки Юрия Павловича очень любят как футболисты, так и болельщики. Добиться подобного отношения нелегко. Вообще иностранным тренерам в России работать непросто, даже сербам. Мало кому удавалось добиться хороших результатов. Но буду рад ошибиться, буду рад, если «Локо» продолжит играть также хорошо, как при Сёмине», — добавил Нигматуллин.

При этом, по его мнению, тренер ещё может продолжить карьеру, несмотря на солидный возраст. Уверен в этом и его многолетний помощник в «Локомотиве» Владимир Эштреков, который назвал коллегу и друга «настоящим бойцом».

«Время покажет, продолжит ли он карьеру. Главное, что сил и энергии ему не занимать. В последний раз общались несколько дней назад. Я поздравил Юрия Павловича с днём рождения, но тему возможного ухода из «Локомотива» не затрагивал. Просто не знал, стоит ли верить тому, что пишут СМИ. Говорили на другие темы. Обсуждали возможное возобновление сезона, Сёмин утверждал, что вроде как чемпионат должны доиграть. Я пожелал ему успехов», — рассказал специалист RT.

Высказались о решении совета директоров «Локомотива» и бывшие руководители клуба. В частности, экс-президент железнодорожников Николай Наумов обвинил Кикнадзе в желании «найти себе карманного тренера».

«Он хочет найти «карманного» тренера, который станет его слушать и глядеть в рот, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неё вывешивали на стадионе. Поверьте, оскорбления будут ещё жёстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу», — заметил Наумов.

«Во-вторых, начнётся тренерская чехарда. Придёт Николич, у него ничего не получится — и результат ухудшится. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», — цитирует Наумова «Р-Спорт».

Сама Ольга Смородская, возглавлявшая клуб в 2010—2016 годах, заявила, что не представляет Сёмина в другой роли, помимо тренерской.

«У Юрия Павловича получалось завоёвывать титулы только с «Локомотивом», для клуба он знаковая фигура, и это очевидно. Если говорить о болельщиках, они имеют право высказывать своё мнение, и должен быть диалог со стороны руководства. Но и они должны отнестись с пониманием. Сейчас невозможно сказать, потеряет «Локомотив» или приобретёт, время всё покажет», — приводит слова Смородской «Чемпионат».