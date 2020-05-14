«Локомотив» объявил об отставке Сёмина

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Сёминым.
«Локомотив» объявил об отставке Сёмина
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Сёминым, который истекает 31 мая.

Отмечается, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич, который вступит в должность с 1 июня.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин ещё может согласиться на должность в структуре «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить