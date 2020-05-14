«Локомотив» объявил об отставке Сёмина

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Сёминым, который истекает 31 мая.

Отмечается, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич, который вступит в должность с 1 июня.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин ещё может согласиться на должность в структуре «Локомотива».