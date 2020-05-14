СМИ: Сёмин ещё может согласиться на должность в структуре «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин может остаться в структуре клуба после ухода с нынешней должности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры по назначению специалиста на почётную должность продвинулись достаточно далеко, и теперь не исключено, что 73-летний наставник останется в клубе, но в другом качестве.

13 мая появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке Сёмина с поста главного тренера.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, а также шесть раз была обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее сообщалось, что Николич хочет видеть в «Локомотиве» футболиста сборной Хорватии.