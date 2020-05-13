«Это игра на износ»: Юран о возобновлении сезона РПЛ, матчах без зрителей и чемпионстве «Зенита»

Возобновление сезона РПЛ — неоправданный риск. Об этом в интервью RT заявил главный тренер «Химок» Сергей Юран. По его словам, подобный шаг может привести к большому количеству травм у футболистов, так как они не успеют физически подготовиться к интенсивному графику игр. Также специалист выразил опасение, что матчи без зрителей будут напоминать контрольные, предположил, как напряжённый график отразится на выступлении команд в еврокубках, и призвал вручить золотые медали «Зениту».

— Сезон в РПЛ может возобновиться лишь в конце июня. Стоит ли руководству Премьер-лиги любой ценой пытаться закончить его?

— Для начала давайте вспомним, сколько футболисты уже находятся на карантине без движения. Месяц? Два? Они могут качать пресс и руки, приседать, но это не футбольные упражнения, не профессиональная подготовка. На мой взгляд, им нужен минимум месяц, чтобы подойти к возобновлению турнира в оптимальном состоянии. И то этого недостаточно после двух месяцев простоя. Давайте для начала подумаем о здоровье футболистов. Во-первых, есть риск заражения коронавирусом. Во-вторых, я убеждён, что из-за недостатка времени на подготовку повысится травматичность — организм просто не будет готов.

— То есть это можно назвать игрой на износ?

— Да, это игра на износ. Футболисты рискуют получить повреждение и закончить карьеру. Когда начнётся чемпионат, они не будут готовы даже на 80%. В обычной ситуации после перерыва спортсмены нормально переносят нагрузки, но в таких случаях речь идёт о календаре с одним матчем в неделю, а не о встречах через два дня на третий.

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— Получается, при подобных нагрузках есть риск, что футболисты окажутся неготовыми даже к следующему сезону?

— Такое может быть. Люди сыграют одну-две встречи, и пойдут травмы. Тогда всё это окажется просто бессмысленным. Кроме того, перед матчами футболисты будут испытывать напряжение. Это же не контрольные встречи, когда можно не выкладываться на 100%, а тренер делает по шесть-семь замен, а иногда меняет и весь состав, чтобы поберечь исполнителей. В официальной игре всё иначе. На поле идёт постоянная борьба, что чревато разрывами связок и повреждениями голеностопов, если ты физически не готов.

— То есть немедленное возобновление сезона — не самый лучший вариант?

— Конечно, решать не мне, но на мой взгляд, это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм. Часто можно заметить: если у какой-то команды есть пробелы в подготовке, игроки начинают «ломаться». Если сезон возобновят в ближайшее время, дадут всего две-три недели на подготовку. Этого недостаточно, чтобы вывести команды на должный уровень после изоляции. И меня эти два фактора очень беспокоят.

Или давайте представим ситуацию, при которой кто-то подхватит коронавирус уже после возобновления сезона. Команде снова придётся изолироваться. Дальше ей предстоит снятие с турнира? Тогда зачем это всё? Поэтому, на мой взгляд, не нужно возобновлять сезон для «галочки» и подвергать футболистов риску. Считаю, игра в данном случае не стоит свеч.

— Если допустить, что чемпионат всё же возобновится, отсутствие зрителей на трибунах сведёт на нет преимущество хозяев поля?

— Любой спорт сложно представить без зрителей. Представьте, в театре актёры вышли играть спектакль, а зал пустой. Конечно, футболисты будут стараться, но они зависимы от болельщиков. Даже если заполнена половина стадиона, это уже создаёт необходимую атмосферу. А пустые трибуны навевают ассоциации лишь с контрольными матчами на сборах.

Одно дело, когда подобное происходит в межсезонье, и совсем иное — когда нужно биться за медали. Например, я сейчас наблюдаю за чемпионатом Белоруссии, где арены практически не заполняются. Становится очень грустно, когда вижу такую картину. В первую очередь жалко сами команды и футболистов. Присутствие фанатов — один из определяющих факторов в футболе.

— В Англии рассматривают вариант с проведением встреч на нейтральных полях без зрителей. Насколько это честно по отношению к командам, которые не будут доигрывать сезон в своих городах?

— Понятно, что кто-то от этого выиграет, а кто-то окажется в худшей ситуации. Насколько я знаю, в АПЛ у клубов просто нет выхода, так как телетрансляции уже оплачены. Поэтому отказ от возобновления сезона обернётся крахом. Англичанам некуда деваться.

— Для России такой вариант неприемлем?

— Не думаю, что это хорошая идея. Нельзя сравнивать Англию с Россией. У нас не платят такие огромные деньги за права на телетрансляции. Поэтому в РПЛ сложилась безвыходная ситуация, и чемпионат стоит завершить.

— А как быть с командами, которые могли бы ещё побороться за попадание в еврокубки?

— Владелец «Спартака» Леонид Федун ещё несколько недель назад призывал к окончанию сезона, хотя красно-белые могли бы побороться за попадание в Лигу Европы. Это ведь о чём-то да говорит. Поэтому я считаю, что стоит зафиксировать таблицу, как она есть. Затем дождаться более спокойной обстановки, когда пандемия пойдёт на спад. Уверен, в июне уже потихоньку можно будет возобновлять тренировки, начинать готовиться к следующему сезону. Мне кажется, большинство клубов не против досрочного завершения сезона. Но последнее слово остаётся за руководством лиги.

— В таком случае «Зенит» стоит признать чемпионом?

— С таким отрывом у меня и так не было сомнений в итоговой победе петербуржцев. Могли бы возникнуть вопросы по путёвкам в еврокубки, но в целом все команды, которые в них обычно выступают, и так туда попадают. Исключение — «Спартак». Но в данной ситуации вряд ли кто-то будет жаловаться. Ведь мы же не просто проснулись, попили кофе и решили остановить сезон.

— Если всё же будет принято решение доиграть сезон, как это повлияет на клубы, попавшие в еврокубки?

— Как я уже сказал, всё очень сложно. Футболист — не машина. Не получится поменять колесо и поехать дальше. Его нужно грамотно подвести к матчу.

При этом необходимо подготовить целый состав, а в такой ситуации одни будут набирать форму лучше, а другие — хуже. Нужно много работать, чтобы собрать эту мозаику и заставить коллектив играть. Каким бы супертренером ты не был, в таких условиях не подведёшь команду к нужному состоянию. Поэтому, скорее всего, нашим командам в еврокубках будет очень трудно решать какие-то большие задачи.

— Как же тогда лучше поступить?

— Спокойно готовиться к новому сезону, восстанавливать кондиции. В случае же возобновления чемпионата мы будем наблюдать своеобразные качели: кто-то будет лучше готов, а кто-то — хуже.