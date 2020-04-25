СМИ: АПЛ планирует доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах

Английская премьер-лига (АПЛ) намерена доиграть сезон без зрителей на нескольких специально выбранных стадионах.

Как сообщает The Times, на данный момент ведутся переговоры по поводу возобновления сезона.

Отмечается, что многие спортивные лиги в Англии собираются ограничить количество стадионов, чтобы минимизировать риск распространения COVID-19 и снизить нагрузку на полицию, медицинские службы и тестирование участников.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие другие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что некоторые клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона.