Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок для решения о судьбе сезона-2019/20 в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда должно быть принято окончательное решение о судьбе розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

«Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определёно, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке сезона. Время ещё есть — почти три недели. Важно, чтобы на этот период города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям Роспотребнадзора в отношении перехода на определённый этап снятия ограничений. Возобновление чемпионата России по футболу — это сложное организационное событие. Потому будем надеяться на лучшее», — приводит слова Медведева ТАСС.

После 22 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», который набрал 50 очков и опережает ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар» — на девять очков.

Ранее Радимов заявил, что продавцы в магазинах рискуют больше, чем футболисты.