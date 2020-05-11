Радимов: продавцы в магазинах рискуют больше, чем футболисты

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал завершение сезонов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), а также высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) лучше полностью доиграть.

«Сезон в ПФЛ прекращён абсолютно правильно. Если клубы РПЛ ещё могут пройти тестирование и тренироваться в закрытом режиме, летать чартерами, то в условиях ПФЛ это невозможно. Поэтому и риск заболевания велик. Также считаю, правильное решение принято и относительно первенства ФНЛ с её огромными расстояниями», — цитирует Радимова Bobsoccer.

Экс-капитан «Зенита» выразил мнение, что чемпионат РПЛ лучше доиграть.

«Если возможно, то сезон в РПЛ надо доигрывать. Посмотрим, как это делается в Бундеслиге. Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты. Плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости абсолютно непонятно, когда всё закончится», — добавил Радимов.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Джикия заявил, что досрочное завершение сезона — это не выход.