Джикия: досрочное завершение сезона — это не выход

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выразил желание доиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Моё личное мнение: досрочное завершение сезона — это не выход. Если есть хотя бы малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести сезон до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить лишь после 30 туров. Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных даже математически. Чтобы отрыв нельзя было отыграть. Тогда можно официально провозгласить клуб чемпионом заранее», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Также капитан «Спартака» считает доигровку сезона выгодной для его клуба.

«Для «Спартака», на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За восемь туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Потому — да, я за то, чтобы доигрывать. Такое же мнение и по Кубку России. В Кубке у нас шансов ещё больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки», — добавил футболист.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Ловчев заявил, что не понимает, почему нужно много времени для доигровки РПЛ.