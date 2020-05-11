В «Ахмате» намерены сократить платёжную ведомость из-за финансового положения клуба

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет сокращать платёжную ведомость в связи с тяжёлым финансовым положением.
В «Ахмате» намерены сократить платёжную ведомость из-за финансового положения клуба
  • © fc-akhmat.ru

«Мы считаем доигровку РПЛ нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, то мы не отказываемся. Однако наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения о будущем сезона-2019/20 не выходило за май, потому что у нас у многих футболистов заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации мы будем расторгать контракты, чтобы сокращать платёжную ведомость», — цитирует Айдамирова ТАСС.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Джикия заявил, что досрочное завершение сезона — это не выход.

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