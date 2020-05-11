В «Ахмате» намерены сократить платёжную ведомость из-за финансового положения клуба
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«Мы считаем доигровку РПЛ нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, то мы не отказываемся. Однако наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения о будущем сезона-2019/20 не выходило за май, потому что у нас у многих футболистов заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации мы будем расторгать контракты, чтобы сокращать платёжную ведомость», — цитирует Айдамирова ТАСС.
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