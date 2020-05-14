Мещеряков рассказал, что «Локомотив» предложил Сёмину

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что клуб предложил Юрию Сёмину, после того как было принято решение не продлевать с ним контракт.

«Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании «РЖД» с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили ему остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почётного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Мы ему предложили и рассчитываем, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть «Академия ФК «Локомотив» имени Юрия Павловича Сёмина». Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД. Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов «Локобол», который мы предполагаем и дальше развивать», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Мещеряков заявил, что ситуация располагает к принятию решения относительно главного тренера «Локомотива».