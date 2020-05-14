Эштреков: время покажет, продолжит ли Сёмин карьеру

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Бывший помощник Юрия Сёмина в «Локомотиве» Владимир Эштреков высказал мнение о будущем 73-летнего специалиста после завершения сотрудничества с московским клубом.
Эштреков: время покажет, продолжит ли Сёмин карьеру
  • Reuters

«Не могу отвечать за Сёмина, но он боец. Время покажет, продолжит ли он карьеру. Главное, что сил и энергии ему не занимать. В последний раз общались с ним несколько дней назад. Я поздравил Юрия Павловича с днём рождения, но тему возможного ухода из «Локо» не затрагивал. Просто не знал, стоит ли верить тому, что пишут в СМИ. Говорили на другие темы. Обсуждали возможное возобновление сезона, Сёмин говорил, что вроде как чемпионат должны доиграть. Я пожелал ему успехов», — рассказал Эштреков RT.

Он отметил, что не может сказать, устал ли Сёмин от работы главным тренером.

«Но Юрий Павлович однозначно всем всё доказал. Теперь решение за ним. Догадываюсь, что ему могут предложить какую-то должность в структуре «Локомотива», — добавил специалист.

Ранее он назвал неожиданным решение «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.

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