Бывший помощник Сёмина назвал неожиданным решение «Локомотива»
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«Это очень неожиданно, ведь «Локомотив» идёт на втором месте в РПЛ и на данный момент отбирается в Лигу чемпионов. А сезон ещё могут возобновить. Тяжело предположить, с чем связано такое решение. Нужно задавать такие вопросы руководству клуба. Следуя логике, сделать это тяжело. Тяжело сказать, что ждёт команду в дальнейшем», — рассказал Эштреков RT.
Ранее Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможной реакции фанатов «Локомотива» на решение не продлевать контракт с Сёминым.