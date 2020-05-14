Бывший помощник Сёмина назвал неожиданным решение «Локомотива»

Бывший помощник Юрия Сёмина в «Локомотиве» Владимир Эштреков прокомментировал решение совета директоров клуба на продлевать соглашение со специалистом.

«Это очень неожиданно, ведь «Локомотив» идёт на втором месте в РПЛ и на данный момент отбирается в Лигу чемпионов. А сезон ещё могут возобновить. Тяжело предположить, с чем связано такое решение. Нужно задавать такие вопросы руководству клуба. Следуя логике, сделать это тяжело. Тяжело сказать, что ждёт команду в дальнейшем», — рассказал Эштреков RT.

Ранее Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможной реакции фанатов «Локомотива» на решение не продлевать контракт с Сёминым.