Панацея от коронавируса: стоит ли РПЛ увеличить количество замен и сократить длительность таймов ради спасения сезона

РПЛ не стоит идти на сокращение игрового времени матчей, чтобы завершить чемпионат в сжатые сроки. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов. Специалист уверен, что даже в случае принятия нововведения предпочитающим играть от обороны командам это не поможет. В свою очередь, экс-наставник «Химок» Андрей Талалаев положительно оценил идею увеличения числа замен с трёх до пяти. Он отметил, что это позволит сохранить качество игры в ситуации, когда футболисты не смогут подходить к каждому матчу в оптимальной форме.

Российская премьер-лига может последовать примеру чемпионатов Франции и Нидерландов и досрочно завершить нынешний розыгрыш из-за пандемии коронавируса. По информации СМИ, соответствующее решение может быть принято исполкомом Российского футбольного союза уже 15 мая.

В качестве основной причины окончания сезона называется нехватка времени на то, чтобы доиграть оставшиеся восемь туров в сжатые сроки без причинения вреда здоровью футболистов. Особенно принимая во внимание тот факт, что перед следующим розыгрышем команды должны сделать небольшую паузу.

Единственное, что в данной ситуации могло бы помочь спасти национальный чемпионат, это сокращение продолжительности таймов и увеличение количества замен с трёх до пяти. Специалисты полагают, что эти два нововведения способны снизить нагрузку на спортсменов и позволить им безболезненно пережить плотный график.

Длительность таймов

Вариант с сокращением игрового времени был предложен Ассоциацией профессиональных футболистов Англии с учётом проведения игр через два дня на третий. Данная мера помогла бы футболистам расходовать меньше сил, что отразилось бы на их выносливости, позволило быстрее восстанавливаться между матчами и снизило риск получения травм.

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Тем не менее, бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов полагает, что РПЛ не стоит даже рассматривать это нововведение, так как график не столь насыщенный.

«Осталось сыграть всего восемь туров и четыре матча в кубке страны. У англичан поболее будет, поэтому, может быть, и имеет смысл из-за недостаточного количества времени. У игроков будет возможность восстанавливаться в течение двух-трёх дней. А зачем это в РПЛ? Можно, конечно, играть по 40 минут без компенсированного времени, но в таком случае многое будет зависеть от разных нюансов», — отметил Рахимов в беседе с RT.

Наставник скептически отнёсся к опасениям по поводу того, что команды-аутсайдеры получат определённое преимущество в случае сокращения продолжительности таймов, так как им придётся меньше времени обороняться. По мнению Рахимова, возможное нововведение никак не повлияет на рисунок игры.

«Урезание времени может привести к обратному эффекту — в конце игры придётся ещё больше прибавлять в атаке, чтобы забить и добыть победу. Поэтому не думаю, что это даст преимущество тем или иным командам. Всё будет зависеть от хода матча», — уверен тренер.

Специалист также опроверг мнение, что футбол станет динамичнее. По его словам, спортсмены и так максимально выкладываются на поле, поэтому было бы неправильно утверждать, что сокращение игрового времени приведёт к увеличению скоростей.

«Да, возможно, у футболистов сохранится чуть больше сил, но опять же всё будет зависеть от действий соперника и конкретного результата. Если команда ведёт, она будет стараться контролировать мяч, в противном случае ей необходимо менять схему игры. Не думаю, что это будет иметь определяющее значение», — подчеркнул Рахимов.

Подводя итоги, экс-наставник «Ахмата» заявил о необходимости возобновления сезона. По его мнению, если это не произойдёт в ближайшее время, то впоследствии футболистам будет ещё тяжелее набирать форму.

«Мы же не знаем, когда вновь начнём играть, произойдёт ли это в июне или июле. А может, и вовсе придётся ждать окончания всех еврокубков. Кроме того, сложно предположить, что будет в октябре и не повторится ли история с пандемией. В таком случае нам придётся прерывать уже новый чемпионат. Поэтому нынешний сезон желательно доиграть, хоть он и получится скомканным», — заключил Рахимов.

Дополнительные замены

Ещё одной мерой, направленной на снижение нагрузок, является введение четвёртой и пятой замен. Ранее уже разрешалось менять одного игрока в дополнительное время, что помогало командам в тех матчах, когда назначалось дополнительное время. А совсем недавно Международная федерация футбола (ФИФА) ввела правило, позволяющее проводить по пять замен в матчах официальных турниров, которые будут доиграны в 2020 году.

Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил уверенность в том, что нововведение поможет командам в ситуации ускоренной подготовки к оставшимся матчам. Он отметил, что пока до конца не изучено воздействие коронавируса на организм и неизвестно, какую реакцию вызовут нагрузки у переболевших.

«Дополнительные замены являются разумным решением. Для введения этого правила есть две причины. Во-первых, все понимают, что встречи будут проходить без зрителей. Поэтому нужен качественный продукт, чтобы многомиллиардная аудитория получала удовольствие от просмотра футбола по телевидению. У игроков будут дольше сохраняться силы, уровень интенсивности, а значит, и зрелищности не упадёт. Во-вторых, нужно провести большое количество матчей в короткие сроки, а времени на восстановление будет меньше, чем обычно. То есть тренерским штабам придётся прибегнуть к постоянной ротации составов», — уверен Талалаев.

При этом, по словам специалиста, большое количество замен в стартовом составе приведёт к потере качества игры. Поэтому дополнительные замены во время матчей нивелируют возможные ошибки.

«Условно, у нас идёт уже третья-четвёртая игра кряду. Футболисты не успевают до конца восстановиться, и тренер встраивает в состав от четырёх до шести игроков резерва. Но после долгого отсутствия соревновательной практики войти в игру очень непросто. Тогда на помощь придут замены — например, можно будет убрать трёх человек уже по ходу первого тайма», — пояснил Талалаев.

Эксперт также предположил, что команды с длинными скамейками запасных выиграют от данного правила гораздо больше, чем их соперники. Он добавил, что данная мера не будет действовать постоянно, поэтому нет необходимости усложнять её за счёт искусственных ограничений.

«Чем хорош футбол? Тем, что в нём было меньше всего изменений правил по сравнению с другими видами спорта. Поэтому не стоит обсуждать данный аспект так подробно. Необходимо завершить сезон, а дальше уже смотреть по ситуации», — заключил Талалаев.