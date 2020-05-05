Клубы АПЛ обсуждали идею сокращения продолжительности матчей

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Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) среди прочих рассматривали вариант с сокращением продолжительности матчей.
Клубы АПЛ обсуждали идею сокращения продолжительности матчей
  • Reuters

«Нужно подождать, там увидим. Я говорю о протоколе, который должен быть представлен в скором времени, и о будущем. Мы не можем предсказать будущее, но мы можем предлагать идеи. Больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы. Очень много идей», — приводит слова Тэйлора Daily Mail.

Он отметил, что нужно рассмотреть все варианты и дать возможность клубам их изучить и дать взвешенный ответ.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона.

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