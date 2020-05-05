Врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона

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Врачи клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) обеспокоены возможным возобновлением розыгрыша чемпионата страны сезона-2019/20.
Врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона
  • Reuters

Как сообщает BBC, врачи клубов АПЛ выражают обеспокоенность в связи с тем, что команды могут решить доиграть сезон-2019/20 в разгар пандемии коронавируса.

В частности, медицинские работники не хотят брать на себя ответственность за возможное заражение игроков коронавирусом. 

Так, врачей интересует, каким образом будет обеспечиваться безопасность футболистов в период пандемии и как будет проводиться тестирование игроков на COVID-19.

Ранее стало известно, что некоторые матчи АПЛ после возобновления сезона будут транслироваться на платформе YouTube.

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