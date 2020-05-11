СМИ: УЕФА отменит или сократит квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность сокращения или отмены квалификации в еврокубках в следующем сезоне.
СМИ: УЕФА отменит или сократит квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
  • Reuters

Как сообщает The Times, на данный момент в УЕФА рассматривают проведение двух квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, состоящих из одного матча вместо привычных двух. Тем не менее до сих пор есть неопределённость в отношении того, могут ли отборочные матчи пройти вовремя с учётом старта ЛЧ-2020/21 20 октября.

При этом если из-за пандемии не удастся воплотить в жизнь новые форматы квалификации, то отборочные раунды просто отменят.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет рекомендовать отказываться от системы «осень — весна».

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