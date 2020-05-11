В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные спортивные соревнования в стране с 1 июня.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что болельщикам будет запрещено посещать спортивные мероприятия. И допускается, что зрители смогут вернуться на стадионы только после того, как будет найдена вакцина от коронавируса.

АПЛ была прервана после 29-го тура из-за пандемии коронавируса. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», опережающий ближайших преследователей из «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться 12 июня.