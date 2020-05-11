В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня
- Reuters
Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что болельщикам будет запрещено посещать спортивные мероприятия. И допускается, что зрители смогут вернуться на стадионы только после того, как будет найдена вакцина от коронавируса.
АПЛ была прервана после 29-го тура из-за пандемии коронавируса. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», опережающий ближайших преследователей из «Манчестер Сити» на 25 очков.
Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться 12 июня.