СМИ: АПЛ может возобновиться 12 июня

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Стала известна возможная дата возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.
СМИ: АПЛ может возобновиться 12 июня
  • AFP

Как сообщает The Telegraph, АПЛ может возобновиться 12 июня при соблюдении необходимых мер предосторожности. 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен представить в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

АПЛ была прервана после 29-го тура из-за пандемии коронавируса. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», опережающий ближайших преследователей из «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ранее сообщалось, что в клубе АПЛ «Брайтон» обнаружен коронавирус уже у третьего футболиста команды.

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