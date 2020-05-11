СМИ: АПЛ может возобновиться 12 июня

Стала известна возможная дата возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, АПЛ может возобновиться 12 июня при соблюдении необходимых мер предосторожности. 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен представить в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

АПЛ была прервана после 29-го тура из-за пандемии коронавируса. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», опережающий ближайших преследователей из «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ранее сообщалось, что в клубе АПЛ «Брайтон» обнаружен коронавирус уже у третьего футболиста команды.