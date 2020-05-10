В клубе АПЛ «Брайтон» обнаружен коронавирус уже у третьего футболиста команды

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Английский футбольный клуб «Брайтон» сообщил о третьем случае заболевания коронавирусом среди игроков команды.
В клубе АПЛ «Брайтон» обнаружен коронавирус уже у третьего футболиста команды
  • Reuters

«Нас беспокоит эта ситуация. К сожалению, в субботу третий футболист получил положительный результат теста, несмотря на все принимаемые в последние несколько недель меры», — цитирует генерального директора клуба Пола Барбера Sky Sports.

Он подчеркнул, что клуб делает всё, чтобы минимизировать риски в данной ситуации.

До этого два игрока команды были инфицированы COVID-19 в марте и апреле.

Английская премьер-лига (АПЛ) была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что футболистов всех клубов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая.

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