СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая

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Футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 мая начнут тестировать на коронавирус в рамках плана по возобновлению прерванного сезона.
СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, АПЛ заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму £4 млн, которая и будет проводить тестирования.

Отмечается, что результаты будут известны всего через 24 часа.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях.

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