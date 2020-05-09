«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях

Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.

«Взгляните на проект АПЛ по возобновлению сезона. Все 92 оставшиеся игры должны пройти без зрителей на нейтральных полях. Я, безусловно, принимаю то, что мы не можем проводить матчи с болельщиками. Но нам заявляют, что мы больше не можем играть на нашем «Викарэдж Роуд» и, таким образом, теряем все преимущества, которые это нам дает. Это в условиях, когда от футболистов, жизнь которых перевернулась с ног на голову, ожидают, что они выйдут и сыграют как ни в чем не бывало. Нас просят закончить чемпионат, который будет уже совсем не таким, каким он был, когда начинался. Справедливо ли это? Бундеслига возвращается 16 мая и там будут играть дома и на выезде. Там нашли способ реализовать все предложения, которые мы обсуждали на встречах клубов АПЛ, не прибегая к проведению матчей на нейтральных полях», — цитирует Даксберри официальный сайт клуба.

«Уотфорд» является единственным клубом в АПЛ, который сумел обыграть лидера турнирной таблицы, «Ливерпуль». Клуб сумел этого добиться, играя на своём поле.

Ранее сообщалось, что в АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса.