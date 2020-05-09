«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях
- @watfordfc
«Взгляните на проект АПЛ по возобновлению сезона. Все 92 оставшиеся игры должны пройти без зрителей на нейтральных полях. Я, безусловно, принимаю то, что мы не можем проводить матчи с болельщиками. Но нам заявляют, что мы больше не можем играть на нашем «Викарэдж Роуд» и, таким образом, теряем все преимущества, которые это нам дает. Это в условиях, когда от футболистов, жизнь которых перевернулась с ног на голову, ожидают, что они выйдут и сыграют как ни в чем не бывало. Нас просят закончить чемпионат, который будет уже совсем не таким, каким он был, когда начинался. Справедливо ли это? Бундеслига возвращается 16 мая и там будут играть дома и на выезде. Там нашли способ реализовать все предложения, которые мы обсуждали на встречах клубов АПЛ, не прибегая к проведению матчей на нейтральных полях», — цитирует Даксберри официальный сайт клуба.
«Уотфорд» является единственным клубом в АПЛ, который сумел обыграть лидера турнирной таблицы, «Ливерпуль». Клуб сумел этого добиться, играя на своём поле.
Ранее сообщалось, что в АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса.