Прядкин назвал разрешение на возвращение легионеров в Россию важным шагом для возобновления сезона

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.

«Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

На момент остановки розыгрыша РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования должны возобновиться 21 июня.

Ранее Вячеслав Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию.