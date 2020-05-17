Колосков: риск получить травму увеличивается не только у иностранных, но и у российских футболистов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о возможном повышении травматизма игроков после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Колосков: риск получить травму увеличивается не только у иностранных, но и у российских футболистов
  • РИА Новости

«Да, риск получить травму увеличивается. Но это касается не только иностранных, но и российских футболистов. Всё будет зависеть от того, как они готовились в режиме самоизоляции. У кого-то есть беговые дорожки, велотренажёры, стойки для силовых упражнений. Если спортсмены добросовестно подходили к занятиям, поддерживали себя в форме, то останется лишь работа с мячом», — заявил Колосков RT.

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