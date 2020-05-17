Колосков: пример «Шальке» показал, как будут выглядеть команды РПЛ после возобновления чемпионата

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков попытался спрогнозировать, как длительная пауза из-за пандемии коронавируса скажется на готовности клубов РПЛ к возобновлению чемпионата.
Колосков: пример «Шальке» показал, как будут выглядеть команды РПЛ после возобновления чемпионата
  • РИА Новости

В качестве наглядного примера функционер привёл немецкий «Шальке», который в первой после перерыва встрече — с «Боруссией» в Дортмунде — потерпел крупное поражение (0:4).

«Безусловно, первые три-четыре тура команды вряд ли будут показывать прежний уровень мастерства. Это ясно на основании того, что мы увидели в матчах немецкой Бундеслиги. Некоторые готовились усердно, поэтому и играли прилично. А футболисты того же «Шальке», например, сидели на карантине, поэтому еле ползали по полю», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков высказал мнение о возможном повышении травматизма игроков после возобновления сезона.

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