Футболисты «Уфы» возобновят тренировки с 18 мая

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что игроки возобновят тренировки с 18 мая.

«18 мая мы собираемся, сдаём тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определёнными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он отметил, что клуб также начнёт работу над возвращением легионеров из-за рубежа.

«Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро», — добавил президент клуба.

На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования должны возобновиться 21 июня.

Ранее кабмин разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию.