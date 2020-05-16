«Золотой дубль» «Зенита», лёгкая атлетика «Спартака» и багаж Сёмина: что говорят эксперты о возобновлении сезона РПЛ

«Зенит» постарается выиграть и национальный чемпионат, и Кубок страны после возобновления сезона. Об этом в интервью RT заявил лучший бомбардир в истории петербуржцев Александр Кержаков. В свою очередь, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что пауза пойдёт на пользу красно-белым, так как до неё команда выглядела посредственно. Экс-капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов предполагает, что железнодорожники доиграют оставшиеся туры на багаже Юрия Сёмина. Известный в прошлом полузащитник Ролан Гусев уверен, что команда Виктора Гончаренко не достигла максимума и ещё проявит себя, а бывший игрок сборной России Андрей Тихонов считает, что шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов равны.

«Зенит» хочет получить заслуженные золотые медали»

«Зенит» практически обеспечил себе второе подряд чемпионство. За восемь туров до конца сезона подопечные Сергея Семака на девять очков опережают ближайших преследователей. А в полуфинале Кубка России петербуржцы сыграют со «Спартаком». По мнению лучшего бомбардира в истории клуба Александра Кержакова, команда способна оформить «золотой дубль».

— Вероятность завоевания «Зенитом» чемпионства составляет 99% и даже выше. Такой гандикап преследователи вряд ли смогут отыграть. При этом в команде все наверняка горят желанием взять Кубок России и оформить «золотой дубль». Думаю, ребятам важно всё-таки доиграть сезон. Во-первых, они любят футбол. Во-вторых, хотят получить заслуженные золотые медали без всяких оговорок. Да и статистику никто не отменял. У многих в контракте прописаны бонусы за определённое количество матчей или голов.

— В «Зените» немало возрастных футболистов. Не окажутся ли они особенно подвержены травмам при столь напряжённом графике игр?

— Всем придётся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведёт к серьёзным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему.

— «Зенит» потеряет от отсутствия болельщиков больше других команд? Всё же поддержка в Санкт-Петербурге особая.

— Скорее, больше в этой ситуации пострадают сами болельщики, а футболисты окажутся в равных условиях: все будут играть при пустых трибунах. Если говорить о финансовой составляющей, «Зенит» потеряет меньше других клубов, ведь на отсутствие спонсоров петербуржцам жаловаться не приходится.

— В конце июня действующие контракты заканчиваются сразу у восьми футболистов «Зенита». Смогут ли они найти мотивацию на оставшиеся матчи сезона?

— Разумеется, она у них будет несколько на ином уровне, нежели у тех, кто никуда не уходит. Вообще не представляю, как тренеру рассчитывать на этих футболистов. А если кто-то из них будет играть с будущей командой? Тяжело сказать, как решить эту проблему.

«Локомотив» не должен посыпаться»

Вторую строчку перед возобновлением сезона занимает «Локомотив». Однако команда на неделе осталась без своего легендарного главного тренера Юрия Сёмина, а место опытного специалиста занял практически не известный в России 40-летний серб Милан Николич. Несмотря на это, бывший капитан железнодорожников Игорь Чугайнов считает, что красно-зелёным по силам сохранить за собой второе место.

— Я верю, что железнодорожники способны взять серебро. Возможно, команда на эмоциях удержит его. И вовсе не обязательно это должен быть позитив. Как-то раз Вадим Евсеев, будучи футболистом «Локо», после забитого мяча обматерил Сёмина прямо во время матча. Так тот потом говорил: «Разозлитесь на меня, как Евсеев». В этом плане мотивация может быть разной.

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— В конце июня «Локомотив» рискует остаться без нападающих, если контракт с Эдером не удастся продлить. Не кажется ли вам, что в такой ситуации команда будет обречена?

— Об этом голова должна болеть у руководства клуба. Там прекрасно понимают, что без хорошего нападающего высокое место не занять. Если команда ставит перед собой серьёзные задачи не только в РПЛ, но и в Европе, ей необходимо взять как минимум двух форвардов. Без них забивать практически нереально.

— Николич начнёт работать с командой только в июне. За три недели реально донести до подопечных свои требования?

— Практически невозможно. На протяжении какого-то времени «Локомотив» будет оставаться командой Сёмина и доиграет сезон на его багаже. А первые результаты работы Николича мы увидим только осенью. Повторюсь, за три недели внедрить и отработать свои идеи на тренировках нереально.

— Допускаете, что если «Локомотив» провалит концовку сезона, серба отправят в отставку?

— Смотря что имеется в виду под провалом. О вылете ведь речи не идёт. Не думаю, что Николич может уйти. Тем более у «Локомотива» достаточно неплохой состав, железнодорожники не должны посыпаться. Есть команды в РПЛ, которым придётся намного тяжелее.

— Хватит ли достаточно короткой обоймы железнодорожников для игры в напряжённом графике?

— В принципе играть через три дня на четвёртый — нормально. Но у команд будет всего несколько недель на подготовку. Важно, выдержат ли футболисты эти нагрузки. Не дай бог, пойдут травмы. А когда команда физически готова плохо — начинаются повреждения, в первую очередь мышечные. Вот и посмотрим, как Николич проявит себя в этой ситуации. Но тяжело будет всем тренерам, ведь раньше никто не оказывался в подобной ситуации. Это своего рода эксперимент.

«Ростов» смотрится ничуть не хуже «Краснодара»

Также борьбу за медали ведут две команды с Юга России — «Краснодар» и «Ростов». Бывший тренер южан и экс-помощник Валерия Карпина в «Спартаке» Андрей Тихонов затруднился ответить, кто из них финиширует выше.

— Назову шансы на итоговый успех равными. Всё будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. Всё же была очень большая пауза. В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного. Одна-две ошибки — и ты можешь пролететь мимо. Многое решит фактор случайности, поскольку подготовка получится скомканной. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом «Ростов» смотрится ничуть не хуже.

— Оба коллектива особенно сильны дома. Как на них скажется отсутствие болельщиков?

— Здесь стоит говорить о том, что фактор домашних стен нивелируется. Зато, когда выходишь играть при пустых трибунах, делаешь это спокойно и не нервничаешь. Я не могу сравнить оставшиеся матчи сезона с контрольными, всё же в них будет решаться судьба медалей и путёвок в еврокубки. На кону будут стоять серьёзные деньги. А отсутствие фанатов — форс-мажор. Хорошо, если вообще начнём доигрывать сезон.

— Может ли опыт Карпина стать решающим фактором в соперничестве с молодым Мусаевым?

— Дело не в этом. Карпин-то, может, и обладает серьёзным опытом, но речь идёт обо всей команде. В такой напряжённой концовке важно наличие футболистов, которые уже понюхали пороху в Лиге чемпионов, боролись за медали в различных чемпионатах.

— Не получится ли так, что «Ростов» даже в случае выхода в ЛЧ останется без ряда лидеров?

— Если «Ростов» пробьётся в групповой этап ЛЧ, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире. Плюс клуб получит серьёзные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков.

«ЦСКА не показывает своего максимума»

ЦСКА не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей и уже опустился на пятую строчку. Но бывший полузащитник команды Ролан Гусев считает, что армейцы ещё не сказали своего последнего слова. По его мнению, подопечные Виктора Гончаренко способны прибавить после карантина.

— Все находятся в равных условиях. Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что матчи пройдут при пустых трибунах. По ЦСКА с его армией поклонников нанесён серьёзный удар. Но думаю, армейцы в состоянии всё же пробиться в ЛЧ.

Уверен, подопечные Виктора Гончаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром». Я верю в этих игроков и верю в этого тренера. Всё-таки у людей есть амбиции, они понимают, в каком клубе находятся и какие цели перед собой всегда ставит ЦСКА.

— Молодость команды сыграет армейцам на руку?

— Проводить по два матча в неделю — абсолютно нормально. У ЦСКА молодая команда, ребята будут быстро восстанавливаться. В этом плане проблем возникнуть не должно. И у меня совершенно нет ощущения, что армейцы с Гончаренко достигли своего пика. Более того, ЦСКА не показывает своего максимума. Потенциал молодых ребят, собранных Гончаренко, очень высок. Их прогресс — дело времени.

— Пойдёт ли вынужденная пауза на пользу переставшему забивать Фёдору Чалову?

— Она вообще многим поможет переосмыслить свою игру, в том числе Чалову. Но, обсуждая отсутствие голов, многие почему-то ругают именно нападающего, хотя дело не только в нём. Команде порой просто не хватает агрессии, а где-то — везения. Но летом картина может поменяться, возможно, март — не лучший для ЦСКА месяц. А то, что ребята умеют играть в футбол, они демонстрировали не раз.

«На протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно»

А вот «Спартаку» останется бороться только за победу в Кубке России, поскольку в РПЛ команда располагается лишь на восьмом месте. По мнению экс-президента клуба Андрея Червиченко, красно-белые при Доменико Тедеско не радуют болельщиков своей игрой. Функционер опасается, что ничего не изменится и после вынужденной паузы.

— Объективно команде в РПЛ светит не слишком многое, даже от пятого места «Спартак» отделяют восемь очков. А главное, игра красно-белых оставляет желать лучшего. По крайней мере, можно использовать оставшиеся встречи, чтобы выстроить структуру, ведь пауза между сезонами получится минимальной.

— Не стоит ли «Спартаку» пожертвовать чемпионатом ради победы в Кубке России?

— Жизнь показывает, что если команда жертвует одним турниром в угоду другому, она, как правило, проваливается в обоих. Поэтому выжимать максимум нужно из каждого матча. При этом в Кубке России «Спартаку» придётся очень непросто, ведь в полуфинале ждёт «Зенит».

— Можно ли назвать «Спартак» главным пострадавшим от паузы? Весной команда пребывала в неплохом состоянии.

— Не соглашусь с вами. Если бы красно-белые здорово выглядели, точно не шли бы на восьмом месте. Кто-то скажет, что подопечные Доменико Тедеско хорошо бежали, только вот они не легкоатлеты. А в паре встреч красно-белым откровенно повезло.

На мой взгляд, на протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно. Уж не им жаловаться на остановку чемпионата. Не случись пандемии коронавируса, выше шестого места они всё равно бы не поднялись. А сейчас у москвичей может появиться шанс заскочить выше. Многое будет зависеть от состояния «Ростова» и ЦСКА.

— Стоит ли клубу выкупить права на Александра Соболева, чтобы не упустить его?

— С трудом понимаю, как можно упустить того, кто в принципе тебе не нужен. Соболев «Спартаку» не нужен. Что он показал в Москве? Он забил хотя бы один мяч? Да, Александр ярко блеснул в первой половине сезона, но на этом всё закончилось. И то, после того как на него обратили внимание и начали относиться серьёзнее, Соболев забивать перестал. А хороший нападающий должен поражать чужие ворота в любой ситуации. Так что покупка Соболева обернётся для «Спартака» очередными выброшенными на ветер деньгами. Вы просто вспомните, сколько команд отказались от него. Если человека берут за миллионы, он должен даже в трёх играх забивать минимум один.