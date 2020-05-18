«Жалко, что отец не увидел этого триумфа»: Алдонин о победе ЦСКА в Кубке УЕФА, несбритых усах Газзаева и приёме у Путина

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью RT признался, что день, когда армейцы победили в Кубке УЕФА, — 18 мая 2005 года — стал одним из самых счастливых в его жизни. Уроженец Крыма также вспомнил, о чём говорил Валерий Газзаев в перерыве финального матча со «Спортингом», рассказал о приёме команды у президента Владимира Путина и отметил, что после возвращения команды в Москву болельщики едва не унесли Сергея Игнашевича вместе с трофеем.

«Слова Газзаева о задаче выйти в финал восприняли с иронией»

— Как часто сейчас вспоминаете о том финале?

— Не могу сказать, что часто. Но, безусловно, та победа стала значимой частью как истории ЦСКА, так и моей карьеры. Этот успех навсегда вписан в историю клуба золотыми буквами. Финал Кубка УЕФА в Лиссабоне — одно из самых приятных воспоминаний. При этом ни разу в жизни полностью не пересматривал его. Мне хватило того, что прошёл тот финал лично.

— Золотой еврокубковый сезон начался для ЦСКА с обидного вылета из Лиги чемпионов.

— Хотя мы не смогли пробиться в плей-офф, не могу назвать то выступление неудачным. Всё же команде впервые с 1993-го удалось пробиться в групповой этап ЛЧ. И мы до последнего боролись за второе место. Мало того, в заключительном матче на выезде обыграли ПСЖ, а Сергей Семак оформил хет-трик. Но «Челси» уступил «Порту», и дальше прошли португальцы. Разочарование было велико, однако в итоге мы оказались в Кубке УЕФА и выиграли его. Всё сложилось как надо.

— Помните, как Валерий Газзаев заявил о задаче выйти в финал турнира?

— Это произошло перед началом сезона на сборе в Италии. Никто не смеялся, но восприняли сказанное с иронией, ведь российские клубы на тот момент давно не добивались успехов в еврокубках. Никакие финалы на повестке дня не стояли. Не думал, что это вообще возможно.

— После какого матча поверили, что можете завоевать трофей?

— Такие мысли начали посещать уже после «Бенфики». Мы очень хорошо сыграли дома, да и на выезде провели добротный матч. Наверное, уверенность в себе приобрели как раз в ЛЧ, ведь там мы достойно смотрелись на фоне таких команд как «Челси», «Порту», ПСЖ. Уже по тем встречам чувствовалось: ЦСКА ничем не хуже. Порой мы даже выглядели лучше. Ну а после того, как в четвертьфинале забили четыре безответных мяча «Осеру», поняли, что в Кубке УЕФА не осталось команд, которые нам не по плечу.

— Не обижает, когда говорят, что в том сезоне ЦСКА повезло с соперниками?

— Топ-клубы нам не попались, но все они выступали в ЛЧ. Кто доставался, тот доставался, мы же не выбирали себе оппонентов. Это всё слова людей, которые не слишком хорошо разбираются в футболе.

Не соперники были слабыми, а ЦСКА был сильным.

— Больше всего опасений за результат было перед «Бенфикой»?

— Со всеми командами было очень непросто. И с «Партизаном» провели два тяжелейших матча, и «Осеру» проиграли на выезде. Да и с «Пармой» пришлось попотеть. Другое дело, что в родных стенах смотрелись очень уверенно. Дома выиграли четыре матча из четырёх с общим счётом — 11:0!

— ЦСКА тогда пришлось провести домашние матчи с «Бенфикой» и «Партизаном» в Краснодаре. Как там игралось?

— Отлично! На обе встречи собрался полный стадион, пустых мест не было вообще. Поддержка просто шикарная. Погода тоже стояла куда лучше, чем в Москве. Как по мне, так эта идея полностью себя оправдала.

— Попавшаяся на стадии 1/16 финала «Бенфика» с Нуно Гомешом, Симао, Пети и Луизао в составе казалась крепким соперником. Ожидали, что удастся так легко её пройти?

— Это по счёту кажется, что прошли без проблем. Конечно, ЦСКА был в порядке и играл хорошо. Да и к лиссабонцам подготовились отлично. Плюс, в Краснодаре удалось забить два мяча. Но расслабляться было ни в коем случае нельзя, ведь 2:0 — неприятный счёт. Хорошо, что не пропустили. В Лиссабоне в первом тайме у наших ворот было жарко, но сразу после перерыва Сергей Игнашевич забил. В составе «Бенфики» запомнился Симао. А совсем юный Мануэл Фернандеш отыграл оба матча в опорной зоне.

— Юрий Жирков потом говорил, что очень сложным получился выездной матч 1/8 финала с «Партизаном». Почему?

— В Белграде было поле ужасающего качества. Во-первых, играли в самом начале марта, и газон находился не в лучшем состоянии. Вдобавок в первом тайме стояла влажная погода, и мы его неплохо вскопали. А после перерыва похолодало, и поле просто замёрзло со всеми рытвинами и кочками. Видимо, подогрев сломался. Не знаю, специально это было сделано или нет, но играть стало нереально. Таких «огородов» я не встречал никогда в карьере. Никакая замена бутс не помогала, если только не бегать в обычных «шиповках». В итоге «Партизан» на 83-й минуте ушёл от поражения. Впрочем, у сербов была достаточно хорошая команда, которая играла в силовой динамичный футбол.

— В первом тайме счёт открыли именно вы.

— Да, Даниэль Карвальо отдал передачу, а я пробил с линии штрафной. Могу ли назвать этот гол самым памятным в карьере? Одним из. Всё-таки я и «Бешикташу» в Лиге чемпионов на 95-й минуте забивал, и «Спартаку», и «Рубину» в финале Кубка России. А что касается противостояния с «Партизаном», то мы и в ответной встрече в Краснодаре долго с ними мучились. Только во втором тайме Карвальо с Вагнером Лавом сняли все вопросы.

— В четвертьфинале ЦСКА встретился с «Осером». Как тогда удалось разгромить соперника на «Локомотиве»?

— У французов была очень крепкая команда, но ЦСКА в Москве сыграл слишком хорошо. В тот день мы реализовали все моменты, которые имели. Помню, у нас было просто подавляющее преимущество. При этом во Франции «Осер» действовал неплохо, а мы где-то играли по счёту. Валерий Газзаев оставил некоторых лидеров на скамейке запасных. В результате уже на девятой минуте французы счёт открыли, и в середине первого тайма тренер сделал двойную замену.

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— Пожалуй, главной звездой, которая повстречалась ЦСКА на пути к финалу, стал форвард «Пармы» Альберто Джилардино. Как-то готовились к нему персонально?

— О Джилардино тогда ходило много разговоров, он считался очень опасным нападающим и по окончании сезона ушёл в «Милан». Но как-то особенно к Альберто не готовились. Собственно, первый матч он пропустил, а во втором вышел только на замену. Причём в Италии я тоже не играл из-за перебора жёлтых карточек, и смотрел игру с трибуны. Это было то ещё испытание. Моментов практически не было, мячей болельщики так и не дождались. Ну а в Москве мы уже не оставили «Парме» никаких шансов — 3:0.

— Во втором матче с «Пармой» болельщики, празднуя первый гол ЦСКА, взорвали петарду и оглушили вратаря Луку Буччи. Не было опасений, что на клуб могут наложить серьёзные санкции?

— Скорее он сделал вид, что его оглушило. На тот момент мы вообще на Буччи внимания не обратили. Вратарь схватился за голову, через какое-то время его заменили. Якобы, в раздевалке он почувствовал себя плохо. Всё это было похоже на фарс. Серьёзная дискуссия началась уже после финального свистка. Гости пытались доказать, что Буччи серьёзно пострадал, а ЦСКА следует записать техническое поражение. Подали протест в УЕФА. К счастью, юристы клуба сработали грамотно.

— За вторым полуфиналом, в котором встречались «Спортинг» и АЗ, следили?

— По телевизору не смотрели, узнали лишь результат. Не слишком расстроились, поняв, что придётся в финале играть со «Спортингом» фактически на выезде. Понятно, что крайне редко в финал выходит команда, представляющая город, который примет решающий матч. Можно сказать, были взволнованы.

«Вагнер закатил мяч в пустые, и мы услышали наших болельщиков»

— Именно на «Жозе Алваладе» Россия пропустила семь мячей от Португалии в 2004-м. Перед матчем со «Спортингом» неприятное чувство дежавю появилось?

— Понятно, что такие поражения не забываются. Но Газзаев тогда сказал нам: «Снаряд в одну воронку дважды не падает». Это был афоризм к месту. Появилась уверенность, что подобное ни в коем случае не должно повториться. При этом прекрасно понимали: хозяева с первых минут пойдут вперёд. Главное было справиться с эмоциями. А в мастерстве ЦСКА никто не сомневался. Всё же мы играли со «Спортингом», а не «Баварией» или «Барселоной». Шансы были примерно равны.

— Насколько сильным было волнение перед игрой?

— Конечно, волнение присутствовало. Скорее это был положительный мандраж. Понимали, что нас ждёт матч всей жизни. Тренерский штаб и руководство чрезмерно футболистов не накручивали. Непосредственно перед игрой ребята были собраны и мобилизованы.

Газзаев в автобусе произнёс напутственную речь — все зааплодировали. Валерий Георгиевич — великолепный мотиватор, всегда был краток и не лил воды на установках, не затягивал их. Да и лишних слов не требовалось, все всё прекрасно понимали.

— Единственное, под вопросом было участие в матче сломавшего нос Ивицы Олича.

— Мало того, на одной из тренировок уже в Португалии Ивицу снова ударили в нос. Он рухнул как подкошенный. Все жутко перепугались, был риск, что он не сможет сыграть. Но Олич — настоящий боец, и к финалу был готов. Причём никаких защитных масок как таковых тогда не было. Если вы посмотрите фотографии, врач просто залепил ему лицо лейкопластырем, каким-то жёстким тейпом. И со сломанным носом, с этой странной конструкцией на лице Ивица не уклонился ни от одного единоборства.

— Показалось, что в первом тайме ЦСКА был немного растерян.

— Как бы мы ни готовились психологически, нас всё равно «зажало». Дело даже не в рёве трибун, к нему привыкли давно. Просто «Спортинг» начал слишком агрессивно. Это ошеломило. Вдобавок хозяева открыли счёт. Они выпрыгивали из трусов в первые 20—25 минут. Но в середине первого тайма мы потихоньку пришли в себя и организовали пару неплохих атак. Перед самым перерывом Вагнер вообще чудом не забил. Уходя в раздевалку, понимали, что игра даётся.

— Что сказал Газзаев после первого тайма?

— Воспроизводить речь тренера слово в слово смысла не имеет. Общий посыл был таким: финалов много не бывает. То, как вы проведёте второй тайм, запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Вы можете выиграть этот матч. Но выйти в финал — одно, а победить в нём — другое. Нужно показать всё, на что способны. Кажется, Газзаев даже достал иконку. В итоге на второй тайм вышли совсем с другим настроем, да и «Спортинг» был уже не так активен.

— А вы сами о чём в тот момент думали?

— Понимал, что в принципе всё получается, необходимо только добавить в уверенности. Это после перерыва и произошло. У нас стало больше получаться в атаке, и Алексей Березуцкий с Юрием Жирковым переломили ход встречи. Да и «Спортинг» больше не мог атаковать в таком темпе, сил на концовку у них не осталось. Когда Березуцкий забил, поняли, что ЦСКА вернулся. При этом нельзя сказать, что во втором тайме мы летали по полю. Мне с Элвиром Рахимичем в опорной зоне пришлось непросто. В концовке я уступил место на поле Ролану Гусеву, так как просто не чувствовал ног. Усталось была сумасшедшая.

— Карвальо в том матче отдал три результативные передачи. Это была лучшая игра в его исполнении в составе ЦСКА?

— Это был лучший сезон в его карьере. Даниэл зимой прошёл практически всю предсезонку. Ему приходилось очень тяжело, и бразилец этого не скрывал. На жёстких тренировках Газзаева Карвальо буквально тошнило от нагрузок, рвало. Но это пошло ему на пользу. Даниэл был невероятно хорош. Он мог одной передачей решить исход матча.

— Перед тем, как забить третий мяч, ЦСКА чудом не пропустил.

— Да, это был, конечно, сумасшедший момент. Два человека готовились замыкать прострел на дальней штанге, и Рожериу каким-то чудом с метра попал в штангу, от которой мяч отскочил прямо в руки Акинфееву. Так Игорь на полполя тут же выбросил его Карвальо, а тот отдал результативную передачу на Вагнера. 3:1.

— После гола Вагнера осознали, что дело сделано?

— Да. Мы поняли, что Кубок УЕФА от нас никуда не денется. Понятно, что необходимо было доиграть без эксцессов. Но в концовке оборонялись дисциплинированно.

— Многие отмечали звенящую тишину на «Жозе Алваладе» после гола бразильца. Помните её?

— Это было забавно. Болельщики «Спортинга» ещё утром в день матча начали отмечать победу! Народ гулял и праздновал. Все были абсолютно уверены в успехе хозяев. А когда Вагнер закатил мяч в пустые, португальцы резко замолчали. Тогда-то мы и услышали наших болельщиков.

«В аэропорту Игнашевича чуть не унесли вместе с кубком»

— Вагнер рассказывал, что отдал болельщикам даже бутсы и гетры и возвращался в раздевалку босиком. Что отдали вы?

— На самом деле не помню, чтобы он уходил с поля голышом. Возможно, это было уже после награждения. Но мы пошли в раздевалку праздновать. Получив кубок, в первую очередь отнесли его к нашей трибуне.

— В раздевалке после таких нагрузок даже глоток шампанского сносил с ног?

— Нюансов не помню. К слову, шампанское даже не сразу появилось, как и золотые футболки. Видимо, в клубе перестраховались заранее. Имелся как план А, так и план Б. Больше всего запомнились мокрые костюмы Газзаева и Гинера. Их поливали с ног до головы всем, что попадалось под руку: шампанским, водой. Навсегда останется в памяти и заветный глоток из кубка. Все были счастливы. Никто не сдерживал эмоции. Бразильцы плясали вовсю, играла музыка.

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— Футболисты подкалывали Газзаева насчёт усов, которые он обещал сбрить?

— Эту тему подняли уже в конце года, когда стали чемпионами. Тогда Серёга Игнашевич пытался убедить Газзаева побриться. Но Валерий Георгиевич попросил оставить его усы в покое. Зато по дороге в аэропорт в Лиссабоне тренер пытался станцевать лезгинку, точнее сделал пару движений.

— Получается, основные празднования были уже в самолёте?

— Нет. Алкоголь, конечно, присутствовал, но навалилась такая усталость, что сил не было никаких. Самые яркие эмоции всё же были в раздевалке. А на борту уже переосмысливали происходящее, фотографировались с кубком. Я больше скажу, вопреки всяким байкам, никаких особых пиршеств не было и после возвращения в Москву, ведь нас всего через несколько дней ждал важнейший матч со «Спартаком». Все могли посидеть дома, но командой мы не собирались, понимая, что впереди дерби. Отпраздновали позже.

— Наверняка вам поступало множество поздравлений. Какое особенно запомнилось?

— После матча на телефон было страшно смотреть. Пришло огромное количество сообщений, сотни смс. В первую очередь прочёл сообщения от семьи. Знаете, честно вам скажу, в тот момент было жалко, что отец не увидел этого триумфа. Папа за год до него погиб в автокатастрофе. И победу в Лиссабоне я мысленно посвятил ему, хотя не стал это афишировать.

— В ночь со среды на четверг вся Москва буквально сходила с ума. Вам рассказывали об этом?

— Конечно. Нас уже в аэропорту встретила толпа болельщиков. Мы вышли в зал прилёта и увидели настоящее человеческое море. Это запомнилось на всю жизнь. Некоторые радовались, кто-то плакал. Тогда Игнашевича чуть не унесли вместе с кубком! Лишь чудом удалось затащить его в автобус. Потом отправились на базу, и на протяжении всего пути за нами ехал целый кортеж из гудящих машин.

— Когда пришло осознание, чего вам удалось достичь?

— Не сразу, конечно. Со временем. Даже сейчас, через годы, начинаю понимать, какое больше дело мы сделали. Это был импульс для всех детей, которые болели футболом в России.

— Какие премиальные получили футболисты ЦСКА за победу в Кубке УЕФА?

— На тот момент это были самые большие премиальные в истории ЦСКА. Но не в истории российского футбола. Точную сумму, конечно, не назову, больше €10 тыс. на игрока. Тогда это были хорошие деньги. Гинер нас не обидел.

— Спустя несколько дней после финала вы встретились с Владимиром Путиным.

— Было приятно, что президент принимал нас в своей резиденции в Новоогарёво, поздравлял. Путин рассказал, что после пропущенного ЦСКА мяча, решил, что всё кончено, и ушёл гулять с собакой. А потом охрана доложила ему о нашей победе.

Ещё Вагнер схватил мяч и начал чеканить. На этом бразилец не остановился и сделал передачу на президента, тот тоже сделал пару касаний. Что тут можно сказать, в этом весь Вагнер. Непосредственный парень, бразильский пацанёнок со двора.

— Спустя 15 лет можете назвать тот ЦСКА самой сильной командой в истории российского футбола?

— Не люблю громкие эпитеты. Могу только сказать, что та команда была очень сильной, и коллектив подобрался шикарный. Жаль, что спустя несколько месяцев упустили победу в Суперкубке УЕФА. Она ведь находилась в трёх минутах от нас, но судья не увидел явное касание рукой у Джибриля Сиссе. Причём его заметили все, кроме арбитра. Как сложилось, так сложилось. Я ни о чём не жалею.