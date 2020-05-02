Сумасшедшие голы, удаление на ЧМ-1998 и конфликт с Фергюсоном: мастеру штрафных Дэвиду Бекхэму — 45

2 мая исполняется 45 лет одному из самых известных футболистов второй половины 1990-х — начала 2000-х годов Дэвиду Бекхэму. За два десятилетия выступлений на высшем уровне он выигрывал титулы с «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». Мастер штрафных ударов уже много лет состоит в браке с солисткой популярной группы Spice Girls Викторией Адамс.

Самый важный штрафной

Дэвид Бекхэм умел на поле многое, но особенно хорошо ему удавались стандартные положения. По части исполнения штрафных ударов и угловых сравниться с ним на планете могли единицы. Во встречах с командами Дэвида соперники старались не нарушать правила вблизи собственной штрафной. Все знали, что седьмой номер кладёт мячи по девяткам словно рукой.

«Мне всегда удавались штрафные. Я годами с удовольствием тренировался и старался достичь высочайшего мастерства для своего клуба и сборной Англии. Пожалуй, самый известный штрафной я пробил в матче с Грецией на стадионе «Олд Траффорд» в 2001 году. Тогда мой гол на последней минуте вывел Англию на чемпионат мира в Японии и Южной Корее. Оставалось около минуты игрового времени, и мы должны были бить штрафной примерно с 30 м. Я положил мяч на отметку, а 60 тыс. болельщиков на трибунах меня подержали. Свою лепту внёс Тедди Шерингем, загородивший вратарю обзор. Что было дальше, знают все», — рассказывал Бекхэм годы спустя.

Голы со стандартов на трёх чемпионатах мира

Согласно официальной статистике, за 19 лет выступлений на профессиональном уровне Бекхэм 146 раз поразил чужие ворота: 129 — на клубном уровне и 17 — в составе сборной Англии. То есть в России он бы вошёл в символический клуб Григория Федотова для футболистов, забивших 100 и более мячей.

Также Бекс отличался на трёх чемпионатах мира кряду. И во всех случаях его голы не только помогали англичанам побеждать, но и выводили команду в следующий раунд либо значительно приближали её к этому.

В 1998 году Дэвид забил Колумбии со штрафного (2:0), в 2002-м — Аргентине с пенальти (1:0), а в 2006-м — Эквадору (1:0) в 1/8 финала тоже прямым попаданием со стандарта. Кроме того, после его ударов и передач на этих мундиалях несколько раз отличались партнёры.

Скандальное непопадание на Игры в Лондоне

На ЧМ в ЮАР в 2010-м Бекхэм не смог выступить из-за травмы, хотя главный тренер Фабио Капелло всё равно взял опытного игрока с собой в качестве ассистента. Впрочем, после выздоровления полузащитника итальянский специалист отказался возвращать его в состав. Капелло мотивировал своё решение возрастом футболиста. На его взгляд, в 35 лет Бекхэм был уже слишком стар для сборной.

Зато в 2012-м ветеран имел отличную возможность завершить карьеру в национальной команде на домашних Олимпийских играх в Лондоне. По регламенту в заявку можно было включить троих футболистов старше 23 лет. Бекхэм вошёл в расширенный список кандидатов, однако в последний момент наставник олимпийской сборной Великобритании Стюарт Пирс отказался от его услуг. Такое решение возмутило многих в стране. Даже сэр Пол Маккартни подверг наставника жёсткой критике.

«Бекхэм должен быть первым игроком в сборной за его вклад в футбол и заслуги в получении Лондоном Олимпиады. Но один идиот думает иначе. Мне немного жаль трёх футболистов старше 23 лет, потому что мы будем смотреть на них и говорить: «На вашем месте должен быть Бекхэм», — бушевал музыкант.

Стычка с Диего Симеоне на ЧМ-1998

В футбольной жизни Бекса вообще хватало скандалов. Всё ещё памятна стычка англичанина с аргентинцем Диего Симеоне в 1/8 финала ЧМ-98 во Франции. На 16-й минуте Дэвид помог Майклу Оуэну забить лучший мяч турнира. А сразу после перерыва Бекхэм, лёжа на газоне, отмахнулся ногой от сфолившего на нём Симеоне и получил от датского арбитра Кима Милтона Нильсена красную карточку. Англия уступила в серии пенальти, а Дэвид превратился для СМИ и болельщиков в антигероя. Тот факт, что аргентинец всю игру провоцировал оппонента, оправданием не стал.

«Симеоне подбежал ко мне сзади и сбил с ног. Когда я упал, он притворился, что ерошит мне волосы, и резко за них дёрнул. Я дал сдачи, ударив его ногой в лодыжку. Разумеется, он упал, дело было сделано — меня удалили с поля. Это было ужасно. Я всегда буду помнить эту минуту — с момента, когда мне показали красную карточку, до ухода с поля вслед за расстроенным тренером. Это был худший вечер в моей жизни», — рассказывал Бекхэм.

Брошенная Алексом Фергюсоном бутса

Другой скандал с участием правого полузащитника произошёл в раздевалке «Манчестер Юнайтед» и поэтому был скрыт от посторонних глаз, что породило множество слухов. После поражения от лондонского «Арсенала» в Кубке Англии в 2003 году легендарный наставник манкунианцев Алекс Фергюсон бросил в Бекхэма бутсу и рассёк ему бровь.

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Поговаривали, что тренера разгневал резкий ответ седьмого номера на критику в свой адрес. Якобы после слов о том, что Дэвид выглядел «как девчонка» на фоне защитника «канониров» Эшли Коула, игрок заметил, что и Фергюсон, мягко говоря, не проявил себя в сравнении с Арсеном Венгером.

Представители «МЮ» долгое время не комментировали данный эпизод в раздевалке, отмечая лишь, что пресса раздула скандал на ровном месте. Однако в 2013-м Фергюсон в своей автобиографии всё-таки признал, что конфликт с футболистом имел место. При этом он подчёркивал, что не метил в лицо Бекхэму и попал в глаз полузащитнику случайно.

«Дэвид находился приблизительно в трёх с половиной метрах от меня. Между нами на полу лежал ряд новых бутс. Дэвид выругался. Я пошёл в его направлении, а по дороге пнул бутсу, которая угодила ему прямо в бровь. Конечно, он подскочил и кинулся на меня, но другие игроки его остановили. «Сядь, — сказал я. — Ты позоришь свою команду», — такова версия событий в интерпретации Фергюсона.

В своей книге тренер не стал скрывать и того, что в какой-то момент начал презирать Бекхэма из-за его увлечения гламурной жизнью, тусовками, а также капризного характера.

«Не день Бекхэма»

В 2001 году популярность во всём мире завоевал рекламный ролик с участием Бекхэма. По сюжету полузащитника «МЮ» меняют по ходу матча с «Ювентусом». Он спускается в подтрибунное помещение и просит мальчика поделиться с ним сладкой газировкой. Ребёнок соглашается, после чего просит майку звезды футбола. Бекхэм с радостью раздевается, ошибочно полагая, что тот является его персональным фанатом. Однако мальчик лишь вытирает футболкой банку и затем возвращает её обратно ошарашенному владельцу. Довольный своей выходкой парень поворачивается на 180 градусов, и выясняется, что он болеет за «Ювентус».

«Это просто не день Бекхэма», — констатирует голос за кадром, а погрустневший игрок разочарованно качает головой и спешит в раздевалку.

Рекламу газировки давно можно найти лишь на видеохостингах. Однако заключительная фраза стала крылатой и не потеряла актуальности по сей день. Её неизменно повторяют во многих странах применительно к человеку, у которого что-то сильно не задалось.

Конфликт в США

Шло время, и Бекхэм превратился из суперзвезды футбола в просто хорошего исполнителя стандартных положений. С годами англичанин потерял прежние скоростные качества, а потому уже не мог выдерживать конкуренцию в «Реале». В 2007-м он отправился в североамериканскую MLS, где защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» и однажды продемонстрировал свою меткость в необычной ситуации. В матче с «Сан-Хосе Эртквейкс» в 2012 году ему показалось, что полузащитник соперника Сэм Кронин симулирует травму и тем самым затягивает время.

Бекхэм решил проучить американца, который лежал на газоне и корчился от боли, запустив в него мячом. После этого Кронин вскочил как ни в чём не бывало и бросился в сторону своего обидчика. Произошла небольшая потасовка. Арбитр быстро погасил страсти, а Бекхэм в конечном итоге поплатился за свою выходку дисквалификацией.

Окончание карьеры в Париже

Но в США англичанин скучал по европейскому футболу и дважды уходил в аренду в итальянский «Милан». А завершил карьеру Дэвид в 2013 году в «Пари Сен-Жермен», вместе с которым завоевал свой последний трофей — титул чемпиона Франции. О завершении карьеры он объявил 16 мая. В официальном письме Бекс поблагодарил всех одноклубников, тренеров и болельщиков.

Последнюю игру англичанин провёл против «Бреста» в эксклюзивных бутсах, которые затем передал в музей. На 82-й минуте Бекхэма заменил Эсекьель Лавесси. Навсегда покидая поле, 38-летний ветеран не смог сдержать слёз. А после финального свистка партнёры устроили ему чествование с подбрасыванием в воздух.

«Футбол многому меня научил. В игре я узнал взлёты и падения, триумфы и неудачи. Мой путь был долгим, и я надеюсь, что в жизни у меня будет ещё много интересных поворотов. Хотя никогда не знаешь, что ждёт впереди. Я до сих пор не разочаровался в своём выборе профессии», — констатировал он в собственной книге «Моя система тренировок».