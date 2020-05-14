«Абсолютно обоснованное решение»: кассационный суд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Московского городского суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание за участие в двух драках в центре Москвы, могут добиться переквалификации статей обвинения. Их адвокаты Игорь Бушманов и Татьяна Стукалова остались довольны решением суда.

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, уже отбывших наказание за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, приняло новый оборот. Спустя восемь месяцев после их освобождения из исправительной колонии Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Московского городского суда «ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона». Дело будет отправлен на новое рассмотрение, так что у бывших игроков сборной России появился шанс добиться переквалификации статей обвинения.

Такое решение было принято судебной коллегией по уголовным делам после рассмотрения кассационной жалобы адвокатов на решение Мосгорсуда от 13 июня 2019 года. Тогда Мамаеву, Кокорину, его брату Кириллу и Андрею Протасовицкому оставили без изменений сроки заключения, назначенные ранее Пресненским судом Москвы, который признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев и приговорил на сроки от одного года и пяти месяцев до полутора лет в колонии общего режима.

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В кассационной жалобе представители защиты указывали, что, согласно содержанию приговора, водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку были нанесены одни и те же увечья всеми фигурантами дела. Кроме того, по мнению адвокатов, суды не дали оценку их позиции об отсутствии хулиганских побуждений у фигурантов дела, а также не приняли к рассмотрению видеозапись, по которой можно было судить о провокационных действиях потерпевшего.

В итоге судебная коллегия указала на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона при вынесении приговора и направила уголовное дело футболистов и их друзей на новое апелляционное рассмотрение. В частности, по эпизоду с нанесением повреждений Соловчуку решение Мосгорсуда содержит противоречия при оценке показаний свидетелей и Кирилла Кокорина. Суд отметил, что в приговоре не были приведены некоторые свидетельские показания, и при этом им не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами. В решении коллегии отмечается, что описание преступного деяния не соответствует изложенным доказательствам.

Что касается драки в кафе, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, то суд поставил под сомнение правильность юридической оценки действий осуждённых. По мнению судебной коллегии, в апелляционной инстанции не учли роль каждого из осуждённых при нанесении телесных повреждений. При этом Мосгорсуд, исключив из обвинения предварительный сговор на совершение преступления, при квалификации содеянного не учёл разъяснение Верховного суда, касающееся вынесения приговоров о хулиганстве.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что теперь его цель — добиться исключения из приговора статей, которые предусматривают тюремное заключение.

«Мы исключаем 213 статью («хулиганство») и переквалифицируем 116 («побои из хулиганских побуждений») на 115 часть 1 («нанесение лёгких телесных повреждений»). Павел не должен был сидеть в тюрьме. Надеемся уложиться в одно заседание, хотя дело может занять и несколько», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Юрист отметил, что в случае успеха Мамаев может рассчитывать на компенсацию. Однако, по словам адвоката, футболист «Ростова» в первую очередь хочет добиться справедливости.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова призналась, что не ожидала такого решения Второго кассационного суда общей юрисдикции, и поблагодарила судебную коллегию за профессиональное отношение к делу.

«Мы были удивлены тем, как суд подробно вник в дело, изучил все детали и вынес абсолютно обоснованное решение. Радостно работать с такими профессионалами, в нашей профессии это встречается в последнее время не так часто», — сказала Стукалова РИА Новости.

При этом Кокорин и Мамаев остаются ответчиками по гражданскому иску со стороны телеведущей Ольги Ушаковой, чей автомобиль был повреждён во время драки с Соловчуком. Его рассматривает Савёловский районный суд Москвы. Ушакова добивается компенсации 321 тыс. рублей, хотя в уголовном деле она не была признана потерпевшей. По словам Бушманова, Мамаев выражал готовность единолично возместить все потери телеведущей.