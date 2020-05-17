«О низшие лиги вытерли ноги»: кто и за что раскритиковал решение завершить сезон в ФНЛ

РФС принял решение досрочно завершить сезон в низших лигах. Таким образом, путёвки в РПЛ получили «Ротор» и «Химки», занимавшие первые два места на момент последнего тура. При этом «Торпедо», лидировавшее на протяжении 16 туров, лишилось возможности побороться за повышение в классе, как и «Чертаново», набравшее равное количество очков с химчанами, но уступившее им по дополнительным показателям. RT объясняет, почему вердикт руководства российского футбола по ФНЛ оказался логичным, но несправедливым.

«В указанные сроки полноценно завершить ФНЛ невозможно»

Решение РФС досрочно завершить сезон в ФНЛ вызвало серьёзный резонанс в отечественном футболе. С одной стороны, подавляющее число клубов лиги поддержали этот шаг. С другой, сразу несколько сильных команд не по спортивному принципу потеряли возможность побороться за повышение в классе.

Руководство российского футбола в данной ситуации понять можно. В первую очередь там озабочены судьбой РПЛ, тогда как низшие лиги отошли на второй план. Да и доиграть 11 туров в ФНЛ за полтора месяца было практически нереально — слишком большая нагрузка выпала бы на растренированных футболистов, что могло повлечь за собой немалое количество травм.

«В указанные сроки — с 21 июня по 2 августа — полноценно завершить ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остаётся за этой организацией», — объяснял президент ФНЛ Игорь Ефремов.

В свою очередь, глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что командам подэлитной лиги было бы тяжело выполнить требования регламента «с финансовой точки зрения». К тому же большое количество перелётов могло создать риск инфицирования футболистов коронавирусом, не говоря уже о немалых затратах на логистику.

Неудивительно, что большая часть клубов согласилась досрочно завершить сезон. Насколько непросто им приходится в настоящий момент, можно понять на примере «Армавира» и «Луча», которые после начала пандемии коронавируса прекратили существование.

При этом решение РФС по ФНЛ оказалось далеко не уникальным. Ранее досрочно закончили сезон в низших лигах в целом ряде европейских стран, например в Англии, Шотландии, Польше. Отрадно, что в России всё же нашли способ сохранить спортивный принцип при обмене командами между РПЛ и ФНЛ. Два худших коллектива Премьер-лиги вылетят, а их места займут «Ротор» и «Химки», расположившиеся на первом и втором местах соответственно на момент приостановки сезона.

Логично выглядит и отмена стыковых матчей, ведь включить их в без того насыщенный календарь РПЛ не представлялось возможным — места в нём попросту не осталось, ведь сезон в элите и так завершится только 22 июля, а командам необходима пауза перед началом нового.

Не вызывает вопросов и повышение в классе «Ротора». В Волгограде изначально ставили такую задачу и под неё пригласили целый ряд футболистов, имеющих опыт выступления в элите, а также белорусского специалиста Александра Хацкевича.

К тому же команда играет на новенькой «Волгоград Арене», построенной к чемпионату мира, и интерес к ней в традиционно футбольном городе очень велик. Средняя посещаемость матчей «Ротора» в этом сезоне составила почти 20 тыс. зрителей. В РПЛ этот показатель может существенно вырасти, учитывая, что арена вмещает 45 тыс. болельщиков.

В этом плане волгоградцы на две головы выше занявшего третье место «Чертаново», которое практически не имеет поклонников. Нет у клуба и своего стадиона, пригодного для проведения матчей Премьер-лиги. В случае выхода в РПЛ команда собиралась играть в «Лужниках».

В схожей ситуации оказалось лидировавшее большую часть сезона «Торпедо», хотя чёрно-белые обладают несравнимо большей армией болельщиков, чем «Чертаново». Домашнюю арену клуба, стадион имени Эдуарда Стрельцова, ждёт реконструкция, которая завершится только к 2023 году.

«Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо»

Если выход в РПЛ «Ротора» абсолютно закономерен, то будущее «Химок» видится довольно туманным. По игре вопросов к команде быть не может. Клуб с первых туров боролся за повышение в классе и попутно пробился в полуфинал Кубка России. Однако его финансовое состояние вызывает вопросы. Зимой в подмосковном городе объявили о «смене вектора развития», что повлекло за собой уход главного тренера Андрея Талалаева, а также пары ведущих футболистов.

Казалось, на выход в Премьер-лигу команда больше не претендует. Однако весной, уже при Сергее Юране, химчане в последний момент выбрались на второе место и, как выяснилось, гарантировали себе путёвку в РПЛ.

А вот у «Торпедо» проблем с финансами не было. В столичном клубе после прихода Романа Авдеева не скрывали желания выйти в РПЛ и под эту задачу собрали очень крепкую команду. Мало того, началась реконструкция стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Поначалу казалось, подопечные Сергея Игнашевича — явные фавориты турнира. С августа по сентябрь они одержали девять побед подряд и серьёзно оторвались от преследователей. В результате чёрно-белые лидировали большую часть сезона — на протяжении 16 туров из 27, но в итоге не попали в Премьер-лигу. При этом «Торпедо» в первом круге обыграло как «Химки» (1:0), так и «Ротор» (2:0), но осталось позади этих команд.

Неудивительно, что Игнашевич назвал такую ситуацию несправедливой и призывал провести дополнительный турнир для первых пяти команд, но его предложение не было услышано.

«Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо, если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и всё самое интересное впереди. Например, «Ротор» ещё не был ни в Хабаровске, ни во Владивостоке», — писал тренер в Instagram.

Однако куда обиднее должно быть другому коллективу из столицы — «Чертаново». Если «Торпедо» отстало от второго места на одно очко, то подопечные Игоря Осинькина уступили «Химкам» лишь по дополнительным показателям. Химчане оказались выше благодаря большему количеству побед — 16 против 15. Справедливости ради, коллектив Талалаева-Юрана был сильнее и в очных встречах (0:0, 3:1).

При этом вызывает удивление, что в РПЛ регламент совершенно иной и первым критерием в случае равенства очков являются именно личные матчи между командами.

Так, уникальная команда из Москвы, делающая ставку на молодых воспитанников и уже отправившая в клубы элиты Наиля Умярова, Антона Зиньковского и Максима Глушенкова, лишилась возможности выступить в РПЛ, хотя была к этому готова.

«Если сезон в РПЛ всё-таки будет доигран, можно было бы рассмотреть возможность проведения недельного турнира в одном городе с участием лидеров ФНЛ за право выхода в элиту. В первом дивизионе у футболистов такие же две руки, две ноги и голова, как и у игроков РПЛ», — цитирует гендиректора клуба Николая Ларина Sportbox.

Наконец, ещё одним коллективом ФНЛ, который оказался недоволен досрочным завершением сезона, стал занимающий пятое место «Нефтехимик». В Нижнекамске также были готовы побороться за повышение в классе.

Таким образом сразу три сильные команды вынуждены были завершить сезон досрочно и смириться с тем, что и следующий им придётся провести в ФНЛ. В качестве альтернативы эти клубы предлагали провести дополнительный турнир.

Пять первых команд вполне могли сыграть между собой даже в два круга. В таком случае они, как и коллективы РПЛ, провели бы по восемь встреч и уложились в обозначенный УЕФА дедлайн, тем более РФС отменил стыковые матчи.

Но в РФС объяснили, что организовать подобный турнир в соответствии с регламентом невозможно. К сожалению, о соответствии спортивному принципу в данной ситуации не вспомнили и, как заявил спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов, «в очередной раз вытерли ноги о низшие лиги».