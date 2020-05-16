Недовольство «Торпедо», сомнения Слуцкого и радость Погребняка: как отреагировали на возобновление сезона в РПЛ

РФС принял правильное и взвешенное решение, объявив о возобновлении розыгрыша чемпионата России 21 июня. Об этом заявил нападающий «Урала» Павел Погребняк. При этом некоторые главные тренеры команд РПЛ негативно восприняли эту новость, так как им будет тяжело подготовить своих игроков к интенсивному графику оставшихся туров. В «Торпедо» же выразили недовольство решением завершить сезон в ФНЛ и отменить стыковые матчи, так как команда рассчитывала пробиться в высший дивизион.

Для любителей футбола возобновление чемпионата России, безусловно, является приятной новостью. Однако для непосредственных участников турнира это решение Российского футбольного союза (РФС) может оказаться не таким радостным. Продолжение турнира с 21 июня вызывает несколько вопросов, на которые нельзя дать однозначных ответов.

Ещё до заседания исполкома против возобновления сезона в Российской премьер-лиге высказывались тренеры нескольких команд. Так, наставник «Ростова» Валерий Карпин уверен, что футболисты не смогут набрать необходимую для соревнований такого уровня форму и рискуют получить травмы, если придётся доигрывать оставшиеся восемь туров.

«Нет конкретики. Будем заканчивать, не будем заканчивать, когда мы начнём, как это будет выглядеть? Слишком много организационных вопросов. Пока это просто непонимание того, как всё будет происходить. Форма футболистов? Смотря сколько недель будет на подготовку. На 100% готовы футболисты не будут. Играть они смогут? Да, смогут. Давать какой-то результат смогут? Какой-то смогут. Будет огромное количество травм, 100%-но», — говорил Карпин в интервью журналисту Василию Уткину.

Его позицию поддержал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Его волнует не только здоровье своих игроков, но и возвращение легионеров, которые пока не могут приехать в Россию. Если же такая возможность и появится, они не смогут уделить нужное время тренировкам.

«70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, легионеры у нас смогут начать тренироваться в лучшем случае 4—5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11—12 марта. То есть это будет почти три месяца, как мы не тренировались. Для тренеров это беспрецедентный случай. Это риски, связанные со здоровьем футболистов. Абсолютно непонятно, как поведёт себя опорно-двигательный аппарат», — утверждал Слуцкий.

После того как РФС принял решение продолжить розыгрыш чемпионата России, мнение двух тренеров стал разделять наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко. Он считает, что одобренных исполкомом пяти замен за матч всё равно будет недостаточно, так как игроки уже довольно давно не имели никакой практики.

«Месяц, чтобы подготовить команду к играм через два дня на третий, — мало. Не важно, пусть хоть пять, хоть десять замен будет, — не поможет. Мне нужно очень аккуратно проводить тренировки, потому что сейчас риск получить травму в тренировочном процессе очень высок. Сегодня уже будет два месяца, как игроки сидят дома. Пока что очень много вопросов, на которые нет ответов», — сказал специалист «Чемпионату».

При этом сами игроки не испытывают такого же беспокойства. Так, капитан «Рубина» Вячеслав Подберёзкин признался, что с нетерпением ждёт возобновления сезона.

«Для всех нас, думаю, и для зрителей, которые смогут смотреть матчи по ТВ, это отличные новости! Мы очень соскучились по футболу, по тренировкам. Уверен, что организация матчей и тренировок не вызовет сложностей. Будем следить и за европейским опытом — ведь уже на этой неделе возобновляется чемпионат Германии. Всё будет хорошо. С нетерпением ждём возобновления чемпионата», — цитирует Подберёзкина пресс-служба клуба.

Играть в плотном графике готов и нападающий «Урала» Павел Погребняк, чей клуб также продолжает выступать в Кубке России. Бывший нападающий сборной России уверен, что оставшегося месяца хватит на подготовку к матчам.

«Очень взвешенное и правильное решение РФС. Дата проведения абсолютно верная. Успеем и подготовиться, и доиграть, и начать новый сезон. График отличный! В чемпионате и так немного игр, а здесь наконец возможность проводить матчи чаще. Все мечтают играть, а не тренироваться. Главное, чтобы с эпидемиологической точки зрения всё было стерильно и аккуратно, чтобы не было угрозы здоровью. Рад, что Кубок будем доигрывать в этом сезоне. Шанс пройти дальше у нас есть, и шанс выиграть Кубок России сохраняется. Я очень рад!» — сказал Погребняк Sport24.

Среди тренеров возобновлению сезона оказался рад наставник «Уфы» Вадим Евсеев. Он не считает предложенный РФС график сложным и сравнил его с тем, по которому играют клубы Старого Света в разгар еврокубков.

«15 мая назову днём российского футбола! Отличные новости — сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу. За месяц проведём восемь матчей. Отличный график, такой европейско-осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать», — написал Евсеев в своём Instagram.

Хотя сезон в РПЛ продолжится, в Футбольной национальной лиге он окончательно завершён. При этом стыковые матчи за право оказаться в элите тоже отменены, так что на повышение в следующем сезоне пойдут только «Ротор» и «Химки». Этим решением РФС остались недовольны в московском «Торпедо», которое уступало всего очко подмосковной команде и имело шанс пробиться в РПЛ.

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«Мы глубоко разочарованы решением исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и «Торпедо», и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата», — заявила президент клуба Елена Еленцева.

Неудовлетворение от принятых в пятницу решений выразили также в «Ахмате». Занимающий последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ клуб хотел, чтобы сезон был завершён досрочно. Предполагалось, что в таком случае ни одна команда не будет отправлена в ФНЛ. Теперь грозненцам придётся доказывать своё право остаться в элите.

«Главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это всё обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания. Исполком РФС принял такое решение. Если нас никто не спрашивает — будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чём он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем?» — сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

В «Химках» же предвкушают возвращение в РПЛ спустя 11 лет. Главный тренер клуба Сергей Юран заверил, что команда будет конкурентоспособной на фоне соперников в высшем дивизионе.

«У нас большинство, наверное, костяк на контрактах. У них ещё на следующий сезон есть трудовые договоры с «Химками». То есть у нас костяк есть. Как я не раз говорил, вот этим составом команда не будет мальчиками для битья в Премьер-лиге. Самое главное, у нас молодая команда. Средний возраст у нас 23—24 года. Команде не понадобится баснословное финансирование при выходе в РПЛ. Это плюс-минус такой же бюджет, как был в ФНЛ. Но это решение руководства по финансам», — сказал Юран каналу «360».