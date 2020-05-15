РФС разрешил проводить по пять замен в матчах РПЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил правило, разрешающее командам Российской премьер-лиги (РПЛ) проводить по пять замен за матч.
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Теперь у команд будет возможность совершать три паузы во время матча ради замены, а также две замены они смогут сделать в перерыве.
Ранее сообщалось, что исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня.
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