РФС разрешил проводить по пять замен в матчах РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил правило, разрешающее командам Российской премьер-лиги (РПЛ) проводить по пять замен за матч.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Теперь у команд будет возможность совершать три паузы во время матча ради замены, а также две замены они смогут сделать в перерыве.

Ранее сообщалось, что исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня.