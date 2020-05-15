Исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба организации, исполком РФС принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. При этом утверждено досрочное завершение розыгрышей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по состоянию на 17 марта.
Отмечается, что места проведения матчей РПЛ будут определяться с учетом эпидемиологической ситуациии.
На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее в «Зените» прокомментировали информацию о возобновлении тренировок.