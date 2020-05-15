Исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 Российской премьер-лиги c 21 июня.
Исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, исполком РФС принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. При этом утверждено досрочное завершение розыгрышей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по состоянию на 17 марта.

Отмечается, что места проведения матчей РПЛ будут определяться с учетом эпидемиологической ситуациии.

На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию о возобновлении тренировок.

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