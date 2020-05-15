В «Зените» прокомментировали информацию о возобновлении тренировок

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В пресс-службе санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» прокомментировали сообщения СМИ о том, что команда возобновила тренировки на клубной базе.
В «Зените» прокомментировали информацию о возобновлении тренировок
  • Pixabay

«У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе. На данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» ТАСС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил тренировки на базе.

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