РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил схему определения команд, которые перейдут из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а также какие клубы будут повышены до элитного дивизиона.
РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, два клуба, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую, без стыковых матчей, покинут РПЛ, а также напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

Сезон ФНЛ был завершён досрочно. Первые два места заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Сезон РПЛ будет возобновлён 21 июня. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РФС разрешил проводить по пять замен в матчах РПЛ.

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