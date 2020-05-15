РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, два клуба, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую, без стыковых матчей, покинут РПЛ, а также напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.
Сезон ФНЛ был завершён досрочно. Первые два места заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Сезон РПЛ будет возобновлён 21 июня. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее сообщалось, что РФС разрешил проводить по пять замен в матчах РПЛ.