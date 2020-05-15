В «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ

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Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза (РФС) о досрочном завершении розыгрыша Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и отказе от проведения стыковых матчей за выход в Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ
  • © РИА Новости

«Мы глубоко разочарованы решением Бюро исполкома РФС. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюден, ведь «Торпедо» и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь результата», — приводит слова Еленцевой «Чемпионат».

«Торпедо» набрало 53 очка в 27 матчах и завершило сезон-2019/2020 на четвёртом месте в таблице ФНЛ. В РПЛ выйдут занявшие два первых места «Ротор» и «Химки».

Ранее сообщалось, что РФС принял решение возобновить чемпионат России по футболу 21 июня.

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