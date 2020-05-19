Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России

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RT
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России. Как отмечается, президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
  • РИА Новости

«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №300 «Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — приводит текст нового документа пресс-служба Кремля.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Вскоре после этого Путин подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с болезнью Мишустина.

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