Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
- РИА Новости
«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №300 «Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — приводит текст нового документа пресс-служба Кремля.
30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Вскоре после этого Путин подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с болезнью Мишустина.