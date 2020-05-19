Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России. Как отмечается, президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.

РИА Новости