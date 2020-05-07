Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — говорится в его сообщении.

Уточняется, что открывать рестораны, театры и спортивные сооружения «пока всё-таки рано».

Ранее Собянин отметил, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, реальных заболевших коронавирусом в Москве, согласно скрининговым исследованиям, «в районе 2—2,5% от всего населения» города. Он отметил, что «в пересчёте на цифры это около 300 тыс.».