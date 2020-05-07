Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
- РИА Новости
«То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе ещё больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2—2,5% от всего населения Москвы, в пересчёте на цифры это около 300 тысяч», — сказал мэр.
По его словам, задача — максимально выявить таких людей, чтобы посадить их на карантин и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
Он отметил, что проводится гигантская работа.
«Мы за неделю в два раза увеличили тестирование», — сказал Собянин.
За последние сутки в Москве зафиксировано 6703 новых случая COVID-19, а общее число заболевших достигло 92 676.