Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе ещё больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2—2,5% от всего населения Москвы, в пересчёте на цифры это около 300 тысяч», — сказал мэр.

По его словам, задача — максимально выявить таких людей, чтобы посадить их на карантин и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Он отметил, что проводится гигантская работа.

«Мы за неделю в два раза увеличили тестирование», — сказал Собянин.

За последние сутки в Москве зафиксировано 6703 новых случая COVID-19, а общее число заболевших достигло 92 676.

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