За сутки в Москве выявлено 6703 случая коронавируса

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За последние сутки в Москве зафиксировано 6703 новых случая заболевания COVID-19, а общее число достигло 92 676, сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом.
За сутки в Москве выявлено 6703 случая коронавируса
  • РИА Новости

Накануне в столице было выявлено 5858 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 769 пациентов. Общее число выздоровевших в столице составило 9227.

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