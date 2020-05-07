За сутки в Москве выявлено 6703 случая коронавируса

За последние сутки в Москве зафиксировано 6703 новых случая заболевания COVID-19, а общее число достигло 92 676, сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом.

РИА Новости

Накануне в столице было выявлено 5858 случаев коронавируса. Ранее сообщалось, что в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 769 пациентов. Общее число выздоровевших в столице составило 9227.