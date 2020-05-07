В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

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В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 769 пациентов. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в столице составило 9227.

Накануне в Москве выздоровели 588 пациентов.

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