Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений
  • РИА Новости

По его мнению, то, как быстро Москва выйдет из ситуации с коронавирусом, во многом будет зависеть от самих граждан и их дисциплины.

«Не хочу загадывать на будущее, но моё мнение всё-таки, что нам ещё не скоро придётся вернуться к полноценной на 100% жизни без всяких ограничений», — заявил он.

Также Собянин заявил, что реальных заболевших коронавирусом в Москве, согласно скрининговым исследованиям, «в районе 2—2,5% от всего населения» города. Он отметил, что «в пересчёте на цифры это около 300 тыс.».

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