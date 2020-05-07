Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений
- РИА Новости
По его мнению, то, как быстро Москва выйдет из ситуации с коронавирусом, во многом будет зависеть от самих граждан и их дисциплины.
«Не хочу загадывать на будущее, но моё мнение всё-таки, что нам ещё не скоро придётся вернуться к полноценной на 100% жизни без всяких ограничений», — заявил он.
Также Собянин заявил, что реальных заболевших коронавирусом в Москве, согласно скрининговым исследованиям, «в районе 2—2,5% от всего населения» города. Он отметил, что «в пересчёте на цифры это около 300 тыс.».